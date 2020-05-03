Депутат Черкасского городского совета Александр Згиблов заявил, что преждевременное смягчение карантина в городе необходимо власти, и прежде всего мэру Анатолию Бондаренко, для того, чтобы "зарабатывать и воровать".

Как он написал на своей странице в Facebook, цена вопроса для власти Черкасс – 108 миллинов гривен Резервного фонда бюджета города.

"Это именно те средства, которые 17 дней назад депутаты Черкасского городского совета сняли с различных объектов, "хотЕлочек", заборчиков, площадок депутатского большинства и направили в Резервный фонд для нужд медицины. За эти средства должны покупаться аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы (и если вы считаете, что после эпидемии, они не понадобятся, то вы ошибаетесь!), средства защиты для медиков, халаты, маски и т.д.", – написал он.

Однако, по словам депутата, для города не было приобретено ни одного аппарата ИВЛ, а средствами защиты медиков обеспечиваются волонтеры, а не городской бюджет.

"Почему так? Потому что мэр Бондренко хочет быстро вернуть 108 млн. из Резервного фонда на плиточку, на асфальтик, на покраску самолетика, на сквер "Юность".... А мешает этому карантин. Поэтому одним росчерком пера заместителя мэра Игоря Волошина карантин в Черкассах отменен. И скоро 108 млн. грн вернутся на свои объекты", – отметил Згиблов.

Он отметил, что окружение Бондаренко заинтересовано в отмене карантина, поскольку, к примеру, 2 депутата из списка "Битьківщины" – рестораторы и обладают 10-ю ресторанами в Черкассах, 3 из которых элитные. Другой депутат поставляет фирме подрядчику мясную продукцию для питания детей в школах и садиках города, а так школы и садики на карантине, то "мимо кассы" проплывает 200 миллионов бюджетных средств. Кроме того, бизнес-партнер одного депутата из "Батьківщины" совладелец плиточного завода.

Более того, депутат обратил внимание на то, что представители партии "Свобода", которые голосовали за отмену карантина в городе, контролируют парки Черкасс – им нужно, чтобы быстрее начался парковый сезон, чтобы начали работать точки, аттракционы, потому что тогда будут поступать деньги.

И самое главное – депутатская группа "Слуга народа". В городском совете 6 депутатов входят в группу "Слуга народа". Их лидер заявляет, что они во всем поддерживают президента. Хотя находятся в большинстве с мэром Бондаренко, его "Батьківщиной" и "Свободой". Какова позиция местных "слуг народа"? Почему они молчат? Почему не заявят о поддержке президента? Потому что они с Бондаренко? Они за снятие карантинных мероприятий? Или они самозванцы и политические проститутки?", – зазгначив он.

Также депутат особое внимание обратил на то, что медики города против смягчений условий карантина.

"Именно они на острие борьбы с эпидемией. А вы видели в больницах во время эпидемии мэра и его исполком? Я нет...", – добавил Згиблов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее мэра Черкасс Анатолия Бондаренко поймали на двойных стандартах по поводу карантина в Украине, введенного из-за пандемии COVID-19.