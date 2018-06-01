Россия депортирует "экс-министра "ДНР": в СБУ сказали, как с ней поступят

В Службе безопасности Украины нет открытых уголовных производств против экс-"министра" культуры "ДНР" Натальи Ворониной, которую суд российского Адлера решил депортировать из России в Украину.

"По состоянию на дату запроса по уголовным производствах, которые расследуются следственными органами безопасности, сообщение о подозрении указанной лицу не осуществлялось", - ответили OBOZREVATEL в СБУ.

При этом в ведомстве добавили, что "в случае наличия информации, которая служила основанием для задержания данной гражданки, СБУ приниматься меры соответствующего реагирования".

Таким образом в СБУ опровергли заявления бывшего "главы парламента "Новороссии", экс-нардепа, сбежавшего в Россию, Олега Царева, который сказал, что Воронину обязательно задержит украинское ведомство.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 22 мая 2018 районный суд российского Адлера принял решение о депортации в Украину бывшего "министра культуры" террористической "ДНР" Натальи Ворониной и запретил ей въезд в Россию на пять лет, из-за просроченной миграционную карту иностранного гражданина.