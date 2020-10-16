Денисова о суде над Маркивом: прокуроры обвиняли всю Украину и говорили неправду

На заседании апелляционного суда в Милане (Италия) по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива 15 октября сторона обвинения не обнародовала новых фактов.

При этом из речей прокуроров и адвокатов потерпевших просматривалась попытка судить не только обвиняемого, но и всю Украину. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На сегодняшнем заседании ничего нового в своих доводах ни сторона обвинения, генпрокурор, который присутствовал и говорил речь, ни адвокаты, которые выступали на стороне пострадавших не сказали. Но сами речи были высказаны таким образом, что судили не только Маркива, а судили сегодня Украину", – сказала Денисова.

Она считает, что речи представителей стороны обвинения были "очень эмоциональные, очень ложные", и содержали в себе искажение фактов и обвинения, в том числе некоторых должностных лиц нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, адвокаты Виталия Маркива представили факты того, что стороной обвинения был использован некорректный перевод слов украинца. Таким образом присяжных ввели в заблуждение.