Денис Янтарь умер: что известно о военном, поскандалившим с Зеленским

Денис Янтарь стал известен из-за спора с Зеленским в Золотом.

Глава николаевской областной организации партии "Национальный корпус", участник войны на Донбассе 31-летний Денис Янтарь скончался от онкологического заболевания. Он стал известен после спора с президентом Владимиром Зеленским в Золотом на Луганщине, когда тот употребил фразу "я не лох".

По словам коллег ветерана АТО по "Нацкорпусу", он скончался после курса химиотерапии – в августе у него обнаружили лейкоз. Смерть молодого активиста всколыхнула украинцев и не оставила равнодушными множество людей.

Что известно о Денисе Янтаре

Денис Янтарь был активным участником Революции Достоинства 2013-2014 годов. В апреле 2014-го он участвовал в разгоне пророссийского палаточного лагеря в Николаеве.

После начала войны на востоке Украины мужчина стал волонтером, много помогал батальону "Азов", а затем и сам ушел воевать на фронт. Причиной, в том числе, послужила гибель в августе 2014 года одного из бойцов "Азова" во время штурма оккупированной Марьинки. Так, Янтарь участвовал в боях за Гранитное и Широкино в Донецкой области.

Уже в 2016 году Денис возглавил николаевскую областную ячейку "Национального корпуса". Боец стал организатором международного турнира по смешанным единоборствам "Дорогу непокоренным" – его он посвятил памяти погибших воинов АТО.

Денис Янтарь. lifedon.com.ua

Весной 2018 года Денис Янтарь был одним из организаторов масштабной акции с требованием отстранения от должности тогдашнего главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко. В частности, на время расследования обстоятельств и причин самоубийства исполняющего обязанности директора аэропорта "Николаев", летчика-героя Владислава Волошина.

В 2019-м Денис уже активно участвовал в акции "Нет капитуляции", выступая против разведения войск на Донбассе.

Тогда Янтарь стал широко известен благодаря спору с Владимиром Зеленским в Золотом Луганской области. Напомним, что 26 октября 2019 года в районе, где должно было произойти разведение сил и средств, президент эмоционально пообщался с добровольцами и потребовал вывезти оружие. Так между ним и активистом из Николаева завязался спор.

Между Янтарем и Зеленским завязался спор о разведении войск в Золотом. focus.ua

В ходе разговора Денис отметил, что из-за разведения войск украинская армия может потерпеть поражение. Однако глава государства заявил, якобы приехал, чтобы поговорить с местным населением.

"Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал: оружие убери", – ответил он Янтарю.

После словесной перепалки с Зеленским в Золотом Янтарь прокомментировал ситуацию и озвучил дальнейшие планы своих соратников.

Экс-боец полка "Азов" отметил, что разведение войск "это безумие" и "не те шаги, которые должен делать президент". Также он открыто заявил, что не будет подчиняться Главнокомандующему и выразил уверенность, что действует в рамках закона.

Янтарь поспорил с Зеленским. nikvesti.com

Отметим, что после смерти ветерана АТО глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий в Telegram написал, что Янтарь всю жизнь мечтал о восстановлении украинского судостроения и украинского моря.

"Он мечтал об украинских корабли, украинских флагах над Черным, Средиземным и другими морями. Но жизнь поставила ему другие условия – с оружием в руках защищать страну", – написал Билецкий о погибшем ветеране АТО.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, экс-боец полка "Азов" Денис Янтарь, который прославился спором с президентом Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в зоне ООС, во время избирательной кампании резко критиковал тогдашнюю власть и склонялся к поддержке "Слуги народа".

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