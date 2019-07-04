Наша семья получила отказ страны, где мы в данный момент проживаем, Финляндии, в предоставлении международной защиты от путинского режима. Обоснование – мы не являемся известными (“высокопрофильными”) политическими деятелями.

Господин Путин сказал, что либерализму конец, действительно, ведь все устали от этой “безденежной войны”. Где же прибыль, господа? Какой там Крым, какая Грузия – это вчерашний сон, а жизнь-то продолжается. Бизнес стоит, прибылей ноль. Пора и подвинуться. Великий Путин всё давно рассчитал: потерпят-потерпят и приползут. Деньги не пахнут. Действительно, не пахнут, они воняют, когда на них оружие покупают, чтобы мирных граждан убивать, воняют, когда люди становятся разменной монетой и просто частью бизнеса. Пешки, так сказать. И ещё эти пешки зачем-то открывают рот и говорят или пишут “что-то”. И это “что-то” почему-то так задевает “великих” и их прихвостней, что становится даже смешно. Ведь человек не ворующий, не обманывающий, у которого руки не в крови – что ему обращать внимание на чьи-то высказывания, зачем содержать штат сотрудников, который выискивает любые правдивые высказывания про Россию, про “самого!!!” Президента и про то, что творит политика Кремля.

Были бы чистыми, времени бы на это не было. А так “Фигаро здесь, Фигаро там”. Везде успевает, людей несогласных сажает и давит, и давит на всех.

“Великая богатая страна Россия”, так сказал нам водитель из центра беженцев, его мечта – попасть в неё, только непонятно, а почему он не ехал в Россию в статусе беженца, когда был им, а приехал в Финляндию? Он нам предложил уже в первый день после объявления нам отказа в международной защите купить наш дом “задёшево”. А он ведь и знать-то этого никак не мог, ведь информация конфиденциальная. И подумалось тогда: вот он убежал от войны в своей стране, а ведёт себя как коршун, появился “слабый” – бей его. 50 лет в его стране борются за независимость, там у него родители, родственники все борются, а он с удовольствием предлагает купить дом, чтобы быть первым. Удивительные люди: чтобы построить Мир, нужно урвать у другого. Тут нет места приличиям – есть одна только выгода. Вот и Путин выжидал, когда все от “безденежья” устанут, и дождался. Сами пришли – с почестями.

Мы же не дураки и всё понимаем, понимаем, что, продав квартиру в Москве, мы сделали ответственный и продуманный шаг, переехав в Финляндию, европейскую страну, которая выступала единым фронтом против захвата Крыма. Значит, тогда она боялась, что Путин может нарушить любые границы, с любым государством, а теперь никто и ничего не боится. Все уверены, что будет всё ОK, только никто не знает, что будет завтра.

Мы написали Верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с просьбой помочь нам, мы написали президенту Украины – Зеленскому В. А. прошение предоставить нам гражданство Украины, чтобы не забыть о том, как всё было, и не доставить радости спецслужбам России и лично товарищу Путину.

Новости Хорошо разыгранная грузинская карта Кремля

Злопыхатели сразу скажут: да так вам и надо, предатели, чтоб вы сдохли. А мы вам ответим: вы сказали это сегодня, а что будет завтра, вы не знаете, никто не знает, кроме Господа. А значит, не всё так плохо, Господа-товарищи.

P.S. Что точно может подтвердить финское государство – что мы все эти годы ожидания жили на пособие в 263 евро и, представляете, не кормил нас Госдеп, просто мы хотим другого: сказать Вам – Правду.

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