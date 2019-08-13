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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогер Все статьи автора

В "ДНР" признались: 0,28% взяли в заложники весь Донбасс

2.2т

Спикер боевиков "ДНР" Даниил Безсонов признался, что лишь 0,28% жителей Донбасса в 2014 году было готово браться за оружие и воевать за отделение от Украины.

"Желающих встать на защиту родной земли было не много. Достаточно для определённых операций и хоть какого-то сопротивления, но не более того. По неофициальной статистике, в 2014 году в ополчение вступило 0,28 процента от всего количества проживающих в Донецке и Донецкой области мужчин, по возрасту способных держать в руках оружие. Это даже не 1% и не 5%, а 0,28%!!!" - написал он в своей статье.

Новости
Гитлерюгенд. Сделано в Донецке

То есть, выходит, что Россия, прикрываясь этой жалкой горсткой бандитов, держит в заложниках весь регион, и 0,28% диктуют свою волю миллионам жителей ОРДЛО. Вот как выглядит на самом деле "народная республика".

Любопытно, что украинские журналисты пишут об этом с 2014 года. Но тогда наши материалы "ДНРовцы" называли "враньем", "фейками", "пропагандой Сороса" и т.д. Сегодня, спустя пять лет они признают нашу правоту и подтверждают наши слова.

Большой привет всем любителям поговорить про "гражданскую войну в Украине". 0,28% уголовников, готовых взять оружие, грабить и убивать можно найти в любом государстве. Даже самом благополучном.

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Автор
Денис Казанский Денис Казанский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Дениса Казанского
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