Ряд российских СМИ, в том числе государственный телеканал, опубликовали очередной сказочный шедевр, который превосходит даже знаменитого распятого мальчика в трусиках.

На этот раз в эфир выдали свидетельства некой "ополченочки" о том, как пенсионеры из Сум летом 2014-го приезжали в Донецк за рабами с документом, подписанным лично Порошенко.

Цитата из рассказа: "Нам приглянулась, старая "четверка" с сумскими номерами. Бабушка, дедушка, мешки у них какие-то... Когда спросили, чего они тут ищут, они показали нам бумагу, выписанную Петром Порошенко, на дом, который им понравится. Они туда могут заселяться, только нужно будет вписать туда адрес. А на вопрос, если там живут люди, они говорят: "Ну, будут у нас работать". Потому что по этому договору им можно было иметь трех рабов и трех рабочих".

Как??? Как у людей в головах рождаются такие сюжеты? Особенно не дает покоя загадка - почему трех рабов и ТРЕХ РАБОЧИХ? Что это значит?

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