Шок! В сеть попало видео утреннего забега жителей "ЛНР" на КПВВ в Украину. Люди с сумками и кравчучками бегут наперегонки, чтобы быстрее попасть на территорию, подконтрольную "кровавой хунте" и закупить более дешевые и качественные украинские продукты.

Подобные забеги - лучшее свидетельство антинародной сущности так называемых "народных республик". Никто уже толком не может объяснить, ради чего они существуют и зачем воюют. Все басни про карателей и фашистов оказались фейком, в который уже никто не верит. Люди не ездили бы так массово на территорию, подконтрольную ВСУ, если бы там им угрожала какая-либо опасность. Зачем существуют КПВВ и бандитские блокпосты? Кого и от чего они охраняют, если люди, живущие в ОРДЛО не видят в Украине никакой опасности и сами добровольно посещают якобы враждебную страну?

За пять лет время уже расставило все по местам. Жители Луганска, Донецка и других городов ОРДЛО хотят покупать украинские продукты, получать украинские пенсии и украинские документы. Единственное препятствие, которое мешает им иметь ко всему этому нормальный доступ - геополитические уродцы под названием "ЛДНР" и Россия, которая всю эту лавочку держит и спонсирует. Никто не нанес Донбассу большего ущерба и не принес его жителям больше зла, чем так называемые "защитники-антифашисты".

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