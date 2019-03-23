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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогерВсе статьи автора

Шок! Утренний забег к "фашистам"

5.6т

Шок! В сеть попало видео утреннего забега жителей "ЛНР" на КПВВ в Украину. Люди с сумками и кравчучками бегут наперегонки, чтобы быстрее попасть на территорию, подконтрольную "кровавой хунте" и закупить более дешевые и качественные украинские продукты.

Подобные забеги - лучшее свидетельство антинародной сущности так называемых "народных республик". Никто уже толком не может объяснить, ради чего они существуют и зачем воюют. Все басни про карателей и фашистов оказались фейком, в который уже никто не верит. Люди не ездили бы так массово на территорию, подконтрольную ВСУ, если бы там им угрожала какая-либо опасность. Зачем существуют КПВВ и бандитские блокпосты? Кого и от чего они охраняют, если люди, живущие в ОРДЛО не видят в Украине никакой опасности и сами добровольно посещают якобы враждебную страну?

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За пять лет время уже расставило все по местам. Жители Луганска, Донецка и других городов ОРДЛО хотят покупать украинские продукты, получать украинские пенсии и украинские документы. Единственное препятствие, которое мешает им иметь ко всему этому нормальный доступ - геополитические уродцы под названием "ЛДНР" и Россия, которая всю эту лавочку держит и спонсирует. Никто не нанес Донбассу большего ущерба и не принес его жителям больше зла, чем так называемые "защитники-антифашисты".

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Автор
Денис КазанскийДенис Казанский
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
Источник
Источник:Facebook Дениса Казанского
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
я вчера видел эпичные забеги! картина-маслом, а погранцы на вышке ржут. сам в Станице не раз видел эти тысячные толпы гордых наварасов. В тему одесский анекдот- Вы не боитесь укробиндеровцев? -Я больше боюсь, что русские придут нас спасать.
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Nevid Peter
Nevid Peter
Цей процес у мене визиває смутні передчуття. А саме. Вони сюда їдуть щоб покращити своє становище, ми їм в цьому допомагаємо. Але ж, без усяких сумнівів, хтось з їх близьких (діти , внуки, чоловіки, брати і т.д.) воюють проти нас, вбиває наших дітей, руйнують наші міста і села. Прийшов час пропускати їх ускореною перевіркою через детектор брехні. Я вважаю, що не всі мають право сюди їхати. Як Ви вважаєте? Слава Україні!!!
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