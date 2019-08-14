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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогер Все статьи автора

Сенсационное признание Бородая

2.8т

Основатель "ДНР" Александр Бородай прямо заявил, что без поддержки Путина никаких "ДНР" и "ЛНР" не существовало бы, и что все "ополченцы" обязаны Путину жизнью, так как он их спас своими действиями в 2014 году.

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Очередное доказательство того, что нет никакой "гражданской войны", и военные действия на востоке до сих пор идут лишь благодаря вмешательству вооруженных формирований РФ и поддержке российского правительства.

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Автор
Денис Казанский Денис Казанский
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Источник
Источник: Facebook Дениса Казанского
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"Основатель "ДНР" Александр Бородай прямо заявил, что без поддержки Путина никаких "ДНР" и "ЛНР" не существовало бы", а малазийский Боинг существовал бы? Это что за русофобские заявления! Не знает он что ли, что ихтамнет?!
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Сибаритов Виктор
Сибаритов Виктор
Ничего нового... Весь мир в курсе, что плешивая падаль здесь шкуру свою трет
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