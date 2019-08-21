Деньги за доносы: украинцы оценили нашумевшее предложение Зеленского

Предложение команды президента Владимира Зеленского платить денежные вознаграждении для обличителей коррупции в Украине вызвало неоднозначную реакцию сети.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса среди читателей OBOZREVATEL. В нем проголосовали более 17,2 тысяч участников.

"У Зеленского хотят платить за доносы на коррупционеров. Поддерживаете?" – на такой вопрос предлагалось дать ответ.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Больше всего респондентов (47%) поддержали инициативу. "Это поможет в разы уменьшить коррупцию", – ответили они.

31% читателей считают, что это популизм. "Своих" все равно не тронут", – предполагают пользователи.

20% выступили против и ответили: "Это ужасная идея и возвращение в СССР".

2% остались равнодушными к вопросу. "Я не сталкиваюсь со взяточничеством. Мне все равно", – заявили участники опроса.

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Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка пояснил, что что вознаграждение составит до 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский рассказал, как искоренит коррупцию в украинских судах.

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