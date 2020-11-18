Деньги потратили на дороги, у больных нет кислорода: украинцы раскритиковали власть за бездействие в борьбе с COVID-19

Украинцев возмутила ситуация в одной из районных больниц, где отец умер, отдав свой кислород больному COVID-19 сыну. Ведь такой диагноз был у них обоих и кислород каждому давали только по 15 минут в день.

В комментариях под материалом об этом трагическом случае на странице OBOZREVATEL в Facebook многие выразили убеждение, что до такого состояния систему медицины в стране довела и нынешняя власть. По два часа пост собрал более 1,5 тысячи возмущенных "лайков" и три сотни репостов, а также более 400 комментариев.

В частности, пользователи раскритиковали то, что пока в стране люди умирают от COVID-19, правительство направляет бюджетные деньги с коронавирусного фонда на другие нужды.

"А почему бы те деньги, которые мы платим как военный сбор и непонятно куда идут, не перенаправить на медицину, хотя бы временно?", "Как это можно пережить, как готовились ко второй волне, или способны только с весельем видосики снимать?", "Все, что сделала власть, это забрала у людей уверенность в завтрашнем дне! Остались хаос, тревога и переживания", "Европейские короновирусные деньги использованы на "строительство" дорог, то есть оказались в карманах чиновников разного калибра, как обычно"," Чего ждать от власти, если она не способна обеспечить украинцев кислородом? Дороги сейчас важнее", "Соболезнования родным и близким. Во всей этой ситуации больше всего поражает Зеленский и его СН, ведь они прекрасно понимают, что все эти смерти на их совести, но им даже не икается", "Это происходит потому, что наша медицина совершенно не готова к борьбе с короновирусом, средства потрачены на дороги, денег уже нет, так что готовимся к худшему варианту", – отметили украинцы.

Кроме этого, людей возмущает, что обычные граждане должны бороться с заболеванием в больницах, где не хватает самого необходимого, в ужасных условиях и, нередко, за собственные средства. Тогда как представители власти лечатся в элитных медучреждениях.

"А "Феофания с кислородом или как, интересно знать?", "А тем временем президент лежит в "Феофании" "в таких же условиях как и все", уверяет тамошний главврач", "Это уже дно нашей медицины!", "Ужас, и те, из-за кого это случилось, спят спокойно, не понимая, что бумеранг не подкупишь", – указали подписчики.

Другие выразили уверенность, что к критичности ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране довели и сами украинцы. В частности те, которые не не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, а также выступающие против карантинных ограничений в стране.

"Кастрюльные бунтари пусть купят кислотные компрессоры и поставят в палаты! Или дешевле бунты устраивать и правительство обвинять?", "Лучше бы маски носили", "Почему нет обращения к людям, которые забивают на свое здоровье, а главное – на здоровье окружающих! Это можно остановить благодаря осознанности наших граждан, а не врачей и политиков!" – добавили украинцы.

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