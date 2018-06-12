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Год безвиза: украинцы раскрыли правду о поездках в страны ЕС

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В годовщину предоставления безвизового режима с Евросоюзом OBOZREVATEL провел опрос, ощутили ли украинцы его преимущества.

На вопрос "сколько раз воспользовались безвизом?" ответило более 6 тыс. человек.

70% указали, что еще ни разу не воспользовались преимуществом, поскольку "нет денег/желания".

7% украинцев два раза за это время успели побывать в странах Евросоюза без визы.

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5% опрошенных совершили более трех поездок, а 3% ответили, что путешествуют настолько много, что уже сбились со счета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 11 июня, исполнился ровно год, как украинцы получили право на безвизовые поездки в Шенгенскую зону.

Этой возможностью уже успели воспользоваться более полумиллиона раз.

Читайте все новости по теме "Безвизовый режим с ЕС" на Обозревателе.

Тема
Безвизовый режим с ЕС
Место
Украина
Объект
Евросоюз
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