Год безвиза: украинцы раскрыли правду о поездках в страны ЕС

В годовщину предоставления безвизового режима с Евросоюзом OBOZREVATEL провел опрос, ощутили ли украинцы его преимущества.
На вопрос "сколько раз воспользовались безвизом?" ответило более 6 тыс. человек.
70% указали, что еще ни разу не воспользовались преимуществом, поскольку "нет денег/желания".
7% украинцев два раза за это время успели побывать в странах Евросоюза без визы.
5% опрошенных совершили более трех поездок, а 3% ответили, что путешествуют настолько много, что уже сбились со счета.
Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 11 июня, исполнился ровно год, как украинцы получили право на безвизовые поездки в Шенгенскую зону.
Этой возможностью уже успели воспользоваться более полумиллиона раз.
Читайте все новости по теме "Безвизовый режим с ЕС" на Обозревателе.