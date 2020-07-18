Денег дали только на котлован: почему в Киеве не могут построить новый ожоговый центр и выращивать ткани

В Киеве уже много лет собираются построить современный ожоговый центр, указ о его создании появился еще при президентстве Виктора Ющенко. Однако до сих пор под новое здание даже не вырыли котлован.

Что сейчас происходит в практически единственном на всю Украину медучреждении такого типа и когда начнется возведение нового корпуса, читайте в материале OBOZREVATEL.

Денег хватит только на котлован

Построить новый современный ожоговый центр в столице обещали практически все мэры, начиная с Александра Омельченко. Однако до сих пор на территории больницы на Краковской, 13 ничего не происходит.

На корпус нужно примерно от 800 млн до 1 млрд грн, но в этом году из бюджета столицы выделено только 5 млн грн. По словам заместителя директора Центра по вопросам качества предоставления медицинской помощи Анатолия Воронина, этих денег хватит как раз на то, чтобы вырыть котлован.

Проект нового корпуса ожогового центра

"Проект строительства нового корпуса ожогового центра был сделан в 2007 году. И все эти годы мы постоянно вносим коррективы, потому что законы и правила строительства постоянно меняются, а финансирования до сих пор нет. В 2008 году грянул кризис, в 2014 году началась война, теперь коронавирус. Сегодня уже закончена экспертиза проекта, насколько мне известно, из бюджета предусмотрено только 5 млн грн в этом году", – рассказывает он.

Зацеперы и военные

На сегодня Киевский ожоговый центр практически единственный в Украине. Есть ожоговые отделения в разных городах, но все они по уровню оснащенности соответствуют 80-м годам прошлого столетия.

Так ожоговый центр выглядит сейчас Киевский ожоговый центр

По словам Воронина, центр в среднем принимает от 1600 до 1800 человек в год с ожоговыми травмами, из них 800 – дети.

"Как правило, значительная часть пациентов, до 40%, – это локальные ожоги: пальцы, ноги, кто-то пролил кипяток. Есть еще категория так называемых зацеперов. Это те, кто лезет на железнодорожные вагоны. Причем это могут быть как подростки, так и взрослые люди. Например, сегодня у нас находится два пациента, одному 18 лет, второму – 24 года. Но я видел таких зацеперов, которым было 28 и даже 32", – уточняет Воронин.

Как правило, зацеперы попадают в центр с тяжелыми травмами, потому что речь идет не просто об ожоге, а о высоковольтной травме, ожоге пламенем вольтовой дуги, а также падение с высоты.

Анатолий Воронин

Также в центре оказываются взрослые с ожогами более 30-40% тела. Кто-то тушил траву или лесной пожар. Кто-то неосторожно обращался с бензином, кто-то пострадал на производстве. Особо тяжелыми являются те, кто пострадал во время аварии.

"Один из примеров – взрыв газового баллона на станции метро "Святошин" лет десять назад. Тогда одновременно поступило 25 человек", – говорит Воронин.

Через медучреждение проходили и украинские военные, пострадавшие во время боев в Иловайске, Дебальцево, майдановцы, потому что даже в военных госпиталях нет специальных ожоговых отделений.

В новом центре смогут выращивать ткани

Пока в ожоговом центре, который разместился в старом здании больницы, сделан ремонт, однако этого недостаточно.

"Необходимы отдельные боксы для каждого пациента. В них должна быть очистка воздуха, стерильность, температурный режим. Нужны соответствующие покрытия, которые у нас не производятся", – перечисляет Воронин.

Ожоговый центр Скрин видео ТСН

С помощью бизнесменов в центре уже сделана современная операционная. Внутри нее соблюдается определенное давление, фильтрация воздуха, температурный режим 28-32 градуса. Иначе у больного может ухудшиться кровообращение и будут углубляться раны.

Также с появлением нового корпуса планируют внедрять современные клеточные технологии. Воронин отмечает, что в центре уже есть подготовленные специалисты, которые умеют работать с клетками и синтетическими тканями.

"Клеточные технологии – когда из клеток кожи пациента выращивают кусочки кожи. Конечно, они выращиваются в особенных условиях в биоинкубаторах. Это дорогая технология. Кроме того, существуют технологии по созданию синтетической кожи. Она может быть биологического происхождения, например, из кожи свиньи. Кстати, у нас в Тернополе уже изготавливают биоматериалы из кожи свиньи. Там есть свое производство, где делают качественную продукцию", – поясняет медик.

По словам врача, сейчас главная задача – стимулировать начало строительства нового ожогового центра,для этого нужны немалые средства. Уже велись переговоры с немцами, которые готовы были поучаствовать, но в связи с карантином переговоры прекратились.