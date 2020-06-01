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1 июня • обновлено в 12:13
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День защиты детей на Донетчине: подарки и поздравления от благотворителей и хоккеистов

1.2т
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Традиционно накануне Дня защиты детей Фонд Бориса Колесникова при поддержке хоккейного клуба "Донбасс" поздравил подрастающее поколение Донетчины с праздником.

Благотворители побывали в Константиновской специальной общеобразовательной школе-интернате №32 и Дружковском детском доме-интернате, посетили дома семейного типа и социально незащищенные семьи в Константиновке и Дружковке. Представители Фонда вручили детям мягкие игрушки, развивающие игры и сладости от ТМ "Конти".

"Наши воспитанники всегда рады вниманию, заботе и подаркам, а такое внимание со стороны гостей очень ценно не только для ребят, но и для всего нашего коллектива", – говорит Майя Леонова, директор Константиновской специальной общеобразовательной школы-интерната №32.

День защиты детей на Донетчине: подарки и поздравления от благотворителей и хоккеистов

Фонд Бориса Колесникова

День защиты детей на Донетчине: подарки и поздравления от благотворителей и хоккеистов

Фонд Бориса Колесникова

День защиты детей на Донетчине: подарки и поздравления от благотворителей и хоккеистов

Фонд Бориса Колесникова

Искренне радовались приходу гостей и в детском доме семейного типа Инны Кабазовой, которая воспитывает восемь детей.

"С благотворительным Фондом Бориса Колесникова наша большая семья познакомилась несколько лет назад. Именно Борис Викторович откликнулся на нашу просьбу о помощи. Дело в том, что у меня уже было шесть детей и хотела забрать к себе еще двоих мальчишек, а жилплощадь не позволяла этого сделать. Своими силами начала строиться. Выгнать "коробку" еще хватило финансов, а дальше стройка остановилась. В отчаянии писала в различные благотворительные организации, но отреагировал только Фонд Бориса Колесникова. Благодаря его помощи, был достроен второй этаж, и наша семья пополнилась еще двоими замечательными ребятами. Скажу даже больше: сейчас в доме пустует одна комната, и мы всерьез задумались взять еще двух детей. Осуществить эти планы помешал карантин, но надеюсь, что после его окончания удастся реализовать задуманное. Ведь для детей самое главное – любящая семья, а для родителей – видеть их счастливые лица. Огромное спасибо Борису Колесникову за то, что поддерживает нас в этом стремлении", – рассказывает Инна Кабазова.

День защиты детей на Донетчине: подарки и поздравления от благотворителей и хоккеистов

Фонд Бориса Колесникова

День защиты детей на Донетчине: подарки и поздравления от благотворителей и хоккеистов

Фонд Бориса Колесникова

День защиты детей на Донетчине: подарки и поздравления от благотворителей и хоккеистов

Фонд Бориса Колесникова

День защиты детей на Донетчине: подарки и поздравления от благотворителей и хоккеистов

Фонд Бориса Колесникова

День защиты детей на Донетчине: подарки и поздравления от благотворителей и хоккеистов

Фонд Бориса Колесникова

День защиты детей на Донетчине: подарки и поздравления от благотворителей и хоккеистов

Фонд Бориса Колесникова

Напомним, в прошлом году Фонд Бориса Колесникова поздравил с Международным днем защиты детей 1 500 малышей Донбасса. Представители Фонда побывали в специализированных учебных заведениях Дружковки и Константиновки, а также в детсадах Константиновского и Покровского районов.

День защиты детей на Донетчине: подарки и поздравления от благотворителей и хоккеистов

Фонд Бориса Колесникова

День защиты детей на Донетчине: подарки и поздравления от благотворителей и хоккеистов

Фонд Бориса Колесникова

День защиты детей на Донетчине: подарки и поздравления от благотворителей и хоккеистов

Фонд Бориса Колесникова

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Борис Колесников
Место
Украина
Тег
Фонд Бориса Колесникова
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