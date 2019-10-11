День защитника Украины в Киеве: опубликована программа мероприятий

В понедельник, 14 октября, в Киеве пройдет торжественное празднование Дня Защитника Украины.

Главным событием в центре украинской столицы станет Марш УПА, в котором примут участие "Правый сектор", "Свобода", "Национальный корпус" и другие националистические организации. А в 18:00 во Дворце Спорта состоится торжественный вечер "Они присягнули на мир и свободу!".

OBOZREVATEL будет вести текстовую трансляцию происходящего (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

День защитника Украины "Наша Україна"

Программа мероприятий на День защитника Украины

Накануне праздника 14 октября в Киеве стартуют книжные и фотовыставки, патриотические программы и концерты. На Покрову пройдут службы во всех церквях и соборах Киева.

Кроме того непосредственно в День защитника в столице планируются следующие события:

Городское праздничное мероприятие ко Дню защитника Украины возле здания Киевской городской госадминистрации (Крещатик, 36).

Марш националистов – в нем примут участие такие организации как "Правый сектор", "Свобода", "Национальный корпус" и другие.

С 13:00 до 17:00 – культурно-художественный проект "Мужественные и несокрушимые" в культурном комплексе "Певческое поле", что в Печерском ландшафтном парке (вход бесплатный).

Вечером 14 октября в 18.00 во Дворце спорта – торжественный вечер "Они присягнули на мир и свободу!".

Движение в Киеве на выходных 12, 13, 14 октября

13 и 14 октября будет полностью ограничено движение на проспекте Победы на пересечении с ул. Гетьмана. Это связано с монтажом частей нового Шулявского моста. Запрет будет действовать для всех видов транспорта с 00:05 (воскресенье) до 22:00 14 октября (понедельник).

Кроме того, в связи с проведением матча Евро-2020 между сборными Украины и Португалии, киевский метрополитен в ночь с 14 на 15 октября будет работать на час дольше.

По этой же причине будет введен ряд ограничений для движения транспорта 14 октября:

С 6:00 14 октября до 01:00 15 октября – запрещена остановка и стоянка транспорта на ул. Казимира Малевича (от ул. Ковпака до ул. Ивана Федорова) и на ул. Николая Гринченко (от ул. Ивана Федорова до ул. Кировоградской);

С 6:00 14 октября до 01:00 15 октября – запрещена остановка и стоянка транспорта на ул. Эспланадной (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского) и на ул. Физкультуры (от ул. Большой Васильковской);

С 18:00 14 октября до 01:00 15 октября – запрещено движение транспорта на ул. Эспланадной (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского), ул. Жилянской (от ул. Большой Васильковской), ул. Шота Руставели (от ул. Жилянской до ул. Бассейной), кроме наземного пассажирского транспорта;

С 16:00 14 октября до 01:00 15 октября – запрещено движение транспорта на ул. Физкультуры (от ул. Большой Васильковской), кроме наземного пассажирского транспорта;

С 23:00 14 октября до 01:00 15 октября – запрещено движение транспорта на ул. Большой Васильковской (от ул. Деловой до ул. Жилянской), кроме наземного пассажирского транспорта;

Запрещено движение всех видов транспорта на время проведения марша болельщиков сборной Украины по пути его следования: парк им. Тараса Шевченко – ул. Льва Толстого – площадь Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – ул. Рогнединская – ул. Эспланадная – Спортивная площадь – Троицкая площадь – НСК "Олимпийский".

Погода на День Защитника Украины

На выходных, 12 и 13 октября, а также на День защитника Украины, 14 октября, в столице будет теплая погода, а дождь не предвидится.

Этот прогноз сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, температура в субботу составит +16 градусов, а в воскресенье – до +20. На Покрову, 14 октября, температура воздуха в первой половине суток предполагается на уровне +10 градусов, а во второй – до +19...+21.

Прогноз погоды на 14 октября sinoptik.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-служба "Правого сектора" предупредила о возможности провокаций во время марша в День защитника Украины. Спикер "ПС" заверил: если провокации и будут иметь место, то исходить они будут не от националистов.

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