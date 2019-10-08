День защитника Украины 2019: лучшие открытки и поздравления с праздником

День защитника Украины отмечается 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы, одновременно с Днем Украинского казачества.
Этот день является государственным праздником и выходным с 2015 года. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями для этого праздника в стихах и прозе.
День защитника Украины – поздравления в стихах
Спасибо герою за мир и свободу,
За счастье на Богом нам данной земле!
Всю жизнь будем помнить,
Мы не забудем, что многое должны тебе.
Спасибо, спасибо! За то, что живой,
За то, что имеем возможность поздравить.
Ты — воин. Ты — настоящий герой.
Твой статус уже невозможно исправить.
***
Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти
Опасность в дороге легко обойти.
Крепиться, с пути вам не сходить,
Рассветы Украины беречь и хранить,
Успеха вашего пускай не рвется нить.
***
Каждый мужчина – в душе он герой,
Ты же – герой и на деле.
В праздник тебя поздравляю я твой,
Если пришлось на пределе
Долго работать – умей отдыхать,
В жизни я счастья желаю,
Синюю птицу удачи поймать,
Крепко держать, не пуская.
День защитника Украины – поздравления в прозе
Наша армия нам помогает и бережет от иностранных вторжений. Ты - настоящий мужчина и мы гордимся, что в украинской армии есть такие люди, как ты. Счастья, здоровья, тишины и мира тебе, дорогой наш защитник! Спасибо тебе за то, что ты есть у нас.
***
Вот и наступил настоящий мужской праздник - День защитника Украины. Дорогие мужчины хочется пожелать чтобы вам в жизни всегда было кого и что защищать и чтобы вы уверенно выполняли возложенные на вас мужские функции. И не только по защите нашей страны! С праздником дорогие наши и любимые мужчины!
***
Примите искренние поздравления с Днем защитника Украины! Сегодня мы обращаемся к Матери Божьей с просьбой о мире, добре, благополучии, о достойном и счастливом будущем нашего народа. Чтобы на людей сошла благодать, а души наполнились любовью, искренностью и всепрощением. Сердечно желаю вам счастья, радости, добра и вдохновения на успешные начинания в пользу Украины. Пусть объединяет нас неугасимый свет веры и помогает высокое покровительство Пресвятой Богородицы.
День защитника Украины – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября, в День Покрова Пресвятой Богородицы и День защитника Украины, в Киеве пройдет торжественный марш, в котором планирует принять участие "Правый сектор".
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся