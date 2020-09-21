День защитника Украины 2020: дата и будет ли выходной

День защитника Украины отмечается ежегодно 14 октября – в один день с Покровом Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества. В 2020 году эта дата приходится на среду.

День защитника Украины является государственным праздником и нерабочим днем.

Праздник был установлен 14 октября 2014 года указом президента Украины Петра Порошенко с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе.

Этим же указом был отменен указ президента Леонида Кучмы 1999 года, которым учреждался День защитника Отечества, отмечавшийся 23 февраля.

Позднее, в 2015 году, Порошенко выступил с инициативой сделать День защитника Украины государственным праздником и нерабочим днем, и 5 марта 2015 года Верховная Рада приняла за основу и в целом соответствующий президентский законопроект.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ада Роговцева посвятила душещипательный стих погибшим защитникам Украины.