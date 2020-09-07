День военной разведки Украины: "невидимых" защитников поздравили с праздником
В понедельник, 7 сентября, в Украине отмечается День военной разведки Украины. По этому поводу защитников указанного подразделения поздравило высшее военное командование, волонтеры и побратимы.
На странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook напомнили, что именно военная разведка первой встречает врага, однако лица и имена ее бойцов неизвестны широкой общественности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Но ваши действия меняют ход войны. Придет время, когда история проведенных вами операций войдет в учебники. Сегодня военная разведка отмечает 28 лет, однако традиции и история украинских разведчиков восходят к XVI столетию. За годы российско-украинской войны наша разведка показала, что является мощной современной силой, которая умеет адекватно реагировать на вызовы и защищать государство", – отметили в поздравлении.
"Ваша работа – меткая и тихая. Именно разведка – важнейший вид обеспечения боевых действий войск, поэтому именно вы на передовой защиты Украины", – добавили волонтеры.
Со своей стороны командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев во время рабочей поездки в Донецкую и Луганскую области Украины лично поздравил личный состав одного из разведывательных подразделений, которое принимает непосредственное участие в ООС.
"Вы первыми смотрите в глаза врагу. Вы везде, всегда остаетесь незаметными. Ежедневно, путем добычи разведывательной информации о реальных, потенциальных угрозах и намерениях врага, вы делаете значительный вклад в обеспечение успешного выполнения задач, которые возложены на силы обороны", – отметил генерал-лейтенант.
Также командующий ОС ВСУ почтил память разведчиков, которые отдали свою жизнь за Украину. По его словам, они заплатили самую дорогую цену в нашей общей борьбе с коварным врагом, а поэтому память о них никогда не угаснет в сердцах украинцев.
"Великая сила духа, способность в трудные моменты, на незнакомой местности выполнять задачи по назначению, слаженность подразделения – все это составляющие настоящего разведчика. Вы, имея хороший опыт, незаметны для противника, но каждый день вы делаете свой неоценимый вклад в приближение нашей неизбежной победы над российскими агрессорами", – акцентировал внимание Наев.
Кроме того, к поздравлениям присоединился и главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак. Он напомнил, что славная история украинской военной разведки уходит своими корнями во времена Запорожской Сечи и Армии УНР.
"За последние годы военная разведка ВСУ вышла на новый качественный уровень. Речь идет и о профессиональной подготовке специалистов, и о техническом оснащении подразделений и о расширении международного сотрудничества с государствами-партнерами НАТО. С первых дней войны вы находитесь на передовой, мужественно защищая независимость государства. Военная разведка стала настоящим щитом и мечом Украины", – подчеркнул Хомчак.
А полк Национальной гвардии Украины "Азов", который также участвует в ООС на Донбассе, поздравляя побратимов братьев, отметил, что работа разведчиков скрыта от враждебного глаза, впрочем они знают все о своем противнике.
Ведь именно воины-разведчики выполняют едва ли не одну из ключевых и самых опасных задач, чтобы приблизить Украину к победе. Они работают просто в тылу врага, ежедневно подвергая себя опасности и рискуя своей жизнью.
"Мудрый будет господствовать над звездами" – такой лозунг украинских военных-разведчиков. На эмблеме сова, которая пронизывает территорию России. Это является своеобразным намеком на эмблему разведки РФ, где изображена летучая мышь, которая является добычей для сов и на их лозунг: "Выше нас только звезды", – подчеркнули защитники.
"Не всегда мы их видим в лицо... Не всегда мы знаем об их героических поступках. Но они есть, те, которые закаленные войной! С праздником, побратимы! Все будет Украина, и победа за нами!" – обратился по случаю праздника к разведчикам и офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
Напомним, День военной разведки Украины отмечается ежегодно вот уже 28 лет – начиная с 7 сентября 1992 года. Именно в этот день Указом президента "Об Управлении военной стратегической разведки Министерства обороны Украины" был создан стратегический разведывательный орган.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 июля в Украине отмечали День Сил специальных операций. Он стал не только профессиональным праздником воинов, но и датой памяти их погибших побратимов.
Ведь 29 июля 2014 года состоялся бой в Латышево Донецкой области, во время которого бойцы 3-го полка спецназначения попали в засаду на оккупированной территории.