День военной разведки Украины: "невидимых" защитников поздравили с праздником

В понедельник, 7 сентября, в Украине отмечается День военной разведки Украины. По этому поводу защитников указанного подразделения поздравило высшее военное командование, волонтеры и побратимы.

На странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook напомнили, что именно военная разведка первой встречает врага, однако лица и имена ее бойцов неизвестны широкой общественности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинский разведчик на учениях. Facebook Генштаба ВСУ

"Но ваши действия меняют ход войны. Придет время, когда история проведенных вами операций войдет в учебники. Сегодня военная разведка отмечает 28 лет, однако традиции и история украинских разведчиков восходят к XVI столетию. За годы российско-украинской войны наша разведка показала, что является мощной современной силой, которая умеет адекватно реагировать на вызовы и защищать государство", – отметили в поздравлении.

"Ваша работа – меткая и тихая. Именно разведка – важнейший вид обеспечения боевых действий войск, поэтому именно вы на передовой защиты Украины", – добавили волонтеры.

Разведчики выполняют на войне одни из сложнейших заданий. Дмитрий Муравский

Со своей стороны командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев во время рабочей поездки в Донецкую и Луганскую области Украины лично поздравил личный состав одного из разведывательных подразделений, которое принимает непосредственное участие в ООС.

"Вы первыми смотрите в глаза врагу. Вы везде, всегда остаетесь незаметными. Ежедневно, путем добычи разведывательной информации о реальных, потенциальных угрозах и намерениях врага, вы делаете значительный вклад в обеспечение успешного выполнения задач, которые возложены на силы обороны", – отметил генерал-лейтенант.

Сергей Наев поздравил разведчиков на Донбассе. Facebook Командования ОС ВСУ

Также командующий ОС ВСУ почтил память разведчиков, которые отдали свою жизнь за Украину. По его словам, они заплатили самую дорогую цену в нашей общей борьбе с коварным врагом, а поэтому память о них никогда не угаснет в сердцах украинцев.

"Великая сила духа, способность в трудные моменты, на незнакомой местности выполнять задачи по назначению, слаженность подразделения – все это составляющие настоящего разведчика. Вы, имея хороший опыт, незаметны для противника, но каждый день вы делаете свой неоценимый вклад в приближение нашей неизбежной победы над российскими агрессорами", – акцентировал внимание Наев.

Представители военной разведки в зоне ООС. Facebook Командования ОС ВСУ

Кроме того, к поздравлениям присоединился и главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак. Он напомнил, что славная история украинской военной разведки уходит своими корнями во времена Запорожской Сечи и Армии УНР.

"За последние годы военная разведка ВСУ вышла на новый качественный уровень. Речь идет и о профессиональной подготовке специалистов, и о техническом оснащении подразделений и о расширении международного сотрудничества с государствами-партнерами НАТО. С первых дней войны вы находитесь на передовой, мужественно защищая независимость государства. Военная разведка стала настоящим щитом и мечом Украины", – подчеркнул Хомчак.

А полк Национальной гвардии Украины "Азов", который также участвует в ООС на Донбассе, поздравляя побратимов братьев, отметил, что работа разведчиков скрыта от враждебного глаза, впрочем они знают все о своем противнике.

Ведь именно воины-разведчики выполняют едва ли не одну из ключевых и самых опасных задач, чтобы приблизить Украину к победе. Они работают просто в тылу врага, ежедневно подвергая себя опасности и рискуя своей жизнью.

Разведчикам часто приходится работать в экстремальных условиях. Facebook Генштаба ВСУ

Военная разведка должна действовать в тылу противника. Facebook Генштаба ВСУ

"Мудрый будет господствовать над звездами" – такой лозунг украинских военных-разведчиков. На эмблеме сова, которая пронизывает территорию России. Это является своеобразным намеком на эмблему разведки РФ, где изображена летучая мышь, которая является добычей для сов и на их лозунг: "Выше нас только звезды", – подчеркнули защитники.

Эмблема военной разведки Украины. Facebook Генштаба ВСУ

"Не всегда мы их видим в лицо... Не всегда мы знаем об их героических поступках. Но они есть, те, которые закаленные войной! С праздником, побратимы! Все будет Украина, и победа за нами!" – обратился по случаю праздника к разведчикам и офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Напомним, День военной разведки Украины отмечается ежегодно вот уже 28 лет – начиная с 7 сентября 1992 года. Именно в этот день Указом президента "Об Управлении военной стратегической разведки Министерства обороны Украины" был создан стратегический разведывательный орган.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 июля в Украине отмечали День Сил специальных операций. Он стал не только профессиональным праздником воинов, но и датой памяти их погибших побратимов.

Ведь 29 июля 2014 года состоялся бой в Латышево Донецкой области, во время которого бойцы 3-го полка спецназначения попали в засаду на оккупированной территории.

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