День вне времени 25 июля: как его использовать

25 июля 2018 года – особый день. День "без времени", ключевой день, когда можно мечтать о несбыточном и получить шанс к его реализации.

Об этом OBOZREVATEL рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

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Во всех странах мира активно обсуждается тема Дня вне времени - 25 июля.

Поясню, о чем идет речь. Как известно, современное человечество живет по григорианскому календарю, в году которого 365 дней. Но в мире существуют и другие календари, например, календарь майа, или календарь кельтов, в которых имеется 360 дней плюс пять "безымянных дней".

В календаре Цолькин (майа), использовавшимся многими древними культурами Северной Америки, начало цикла 13 лун ежегодно приходится на дату 25 июля нашего современного календаря.

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Этот день считался Днем вне времени. Он имеет огромную силу, прежде всего, благодаря восхождению Сириуса. Сириус считался звездой богов и пророков. В частности, христиане верят, что путь к колыбели Младенца-Христа трем волхвам указал Сириус. Сириус также указал мудрецам Индии путь к месту рождения Кришны. И, согласно Авесте, указал путь к месту рождения Зороастра. Почти во всех духовных течениях мира имеется указание на эту звезду.

Есть также предположения, что многие знания народам земли были даны якобы пришельцами с Сириуса.

С положением этой звезды на небе связана и мистерия нисхождения Благодатного огня в Иерусалиме. Он нисходит из открытого в храме окна, направленного на Сириус в день зимнего солнцестояния. Интересно, что направление на Сириус в день зимнего солнцестояния отмечается во многих храмах духовных течений Ближнего Востока, Северной Африки и старой Европы. В этот день все ключевые звезды становятся в соответствие к отведенным им точкам относительно отметок в пирамиде Хеопса.

Другими словами, это очень сильный день, и, судя по текстам, оставшимся от древних цивилизаций, ключевой. А возможно, действительно день вне времени.

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Как мы можем его использовать?

Первое. В этот день получаются все медитации. Второе - нужно мечтать, даже о несбыточном - оно приобретет шанс исполниться, воплотиться. Третье. Число Сириуса – 11, поэтому молитвы, мантры и обращения к Высшим Силам читают 11 раз. Также под подушку кладут 11 равносторонних треугольников, вырезанных из зеленой бумаги. Это обещает либо вещий сон, либо дополнительное покровительство Свыше.