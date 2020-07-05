День ВМС в Украине: как поздравили моряков командование и президент

В воскресенье, 5 июля, в Украине празднуется День национальных Военно-Морских сил. Моряков уже поздравили президент Украины Владимир Зеленский и их главнокомандующие, а также в честь ВМС уже прошли первые торжества.

Зеленский поздравил моряков в Одессе, где заявил, что Украина обязательно вернет оккупированные территории.

"Сегодня год, как наши ребята дома. Они продолжают службу по защите Украины. Стоит буксир "Яны-Капу", возвращены катера, а в городах Краматорск и Славянск реет желто-синий флаг. И это дает мне силы верить, что у нас все получится. Мы вернем все наши территории, веру в правду и справедливость, мы вернем свободную и непобедимую Украину! С праздником каждого из нас, слава Украине!" – пообещал президент.

Там же он вручил ордена и медали морякам. Так, президент передал ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины – преподавательницы высшей математики и информационных дисциплин государственного высшего учебного заведения "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса" Анны Бортюк и командира отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Одесской области, прапорщика службы гражданской защиты Сергея Шатохина.

Награду Анны Бортюк получил ее муж Николай, а награду Сергея Шатохина – жена Героя Людмила.

Президент Владимир Зеленский поздравил моряков с Днем ВМС Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский поздравил моряков с Днем ВМС Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский поздравил моряков с Днем ВМС Офис президента Украины

Также утром на флагштоке Командования объединенных сил ВСУ был поднят военно-морской флаг Украины. Как сообщается на Facebook-странице Командования, это поручили сделать капитану 1-го ранга Роману Гладкому и капитану 2-го ранга Олегу Савинову. Также с торжественной речью выступил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, который поблагодарил воинов за службу.

"Пусть этот поднятый в небо флаг будет данью нашей уважения и благодарности отважным военным морякам за мужество, выдержку и самоотверженную службу украинскому народу, а также напоминает всем нам о больших победах вчера, сегодня и всегда", – заявил Сергей Наев.

В ходе торжеств он также наградил военных моряков, которые сейчас проходят службу в командовании.

На флагштоке Командования ОС ВСУ подняли флаг ВМС Fаcebook-страница Командования ОС ВСУ

На флагштоке Командования ОС ВСУ подняли флаг ВМС Fаcebook-страница Командования ОС ВСУ

После пресс-служба Командования опубликовала отдельное поздравление Наева, в котором он отметил то, что морякам пришлось пройти сложный путь со времен начала войны с Россией.

"В ходе российско-украинской войны вы, оставаясь верными присяге украинскому народу, прошли сложный путь возрождения в новых пунктах базирования, подготовили корабли, катера и суда обеспечения к выполнению боевых задач, а также нарастили свои способности по защите Отечества. И даже сегодня, в свой профессиональный праздник, вы героически несете боевое дежурство в территориальных водах Украины, а отдельные подразделения задействованы в выполнении задач на боевых позициях в составе операции Объединенных сил", – выступил он.

Также он пожелал всем морякам здоровья, выдержки и новых свершений.

С поздравлениями в Facebook выступил и министр обороны Украины Андрей Таран, который отметил важность вклада ВМС в борьбу с российской агрессией.

"Агрессивные амбиции Российской Федерации является реальной угрозой на море и требуют соответствующего реагирования. Готовность в любой момент защитить национальные интересы Украины, высокий профессионализм, отвага – именно те качества, которые наиболее характерны украинским военным морякам", – отметил Таран.

Он также сказал, что работа по улучшению возможностей ВМС все еще ведется, а конечной целью является создание такого флота, который сможет ответить на любые морские угрозы.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наши амбициозные планы воплотились в жизнь, и в этом нам активно помогают наши стратегические партнеры – страны НАТО", – подытожил министр.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак тоже присоединился к поздравлениям и заявил, что украинский флот уже становится лучше, передает пресс-служба Генштаба ВСУ. В качестве примера он привел успешные испытания ракетного комплекса "Нептун" и создание ракетных катеров и кораблей типа "Корвет".

"Война с Россией открыла новую героическую страницу боевых побед ВМС ВС Украины. Благодаря мужеству и профессионализму военных моряков украинский флот выстоял и уверенно наращивает боевой потенциал. Вечная память всем защитникам Украины, погибших в русско-украинской войне. Благодарность тем, кто остался верен и не изменил военной присяге в 2014 году", – подытожил Хомчак.

Командующий воздушных сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов в своем поздравлении на Facebook отметил, что показателем верности и надежности украинских моряков является то, что они не изменили военной присяге и вышли из оккупированных территорий.

"Они не предали военной присяге, вышли из оккупированных территорий Украины – это показатель. Уверенности, как военнослужащим, так и руководству, в том, что они на верном пути, что они занимаются настоящим военным делом. Также успехов им, воодушевления и чтобы наш флот стал достойным и в ВСУ гордились как военными моряками, так и летчиками", – поздравил он.

Также к поздравлениям присоединился пятый президент Украины Петр Порошенко, который поблагодарил моряков за мужество и героизм.

"Благодарим вас за преданность воинскому долгу, мужество и героизм. Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, вернем желто-голубой флаг на корабле в бухтах украинского Севастополя. Желаю решимости и настойчивости на пути к нашей великой победы!" – написал он в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, морская авиационная бригада Вооруженных сил Украины провела масштабные летно-тактические учения в Николаевской области.