''День вместо тампона'': скандальный Поярков разгромил 8 марта

Традиция праздновать 8 Марта сохранилась лишь в отсталых странах с диктаторскими режимами.

Такое мнение в блоге на OBOZREVATEL высказал художник и общественный деятель Сергей Поярков. По его мнению, у украинцев этот день должен ассоциироваться с тяжелым советским наследием.

"Традиция объявлять 8 марта выходным днем существует исключительно в странах, где процветал обычай неделю не мыться, но при этом гордо вонять в общественном транспорте с высоко поднятой головой и верой в светлое будущее", – пишет Поярков.

По словам художника, 8 марта стал выходным днем "только в странах-задницах" с диктаторскими режимами – "СССР и постсоветское пространство, страны Африки, Куба и Северная Корея".

"Чтобы молодое поколение знало, а старшее – вспомнило, хочу напомнить, для чего 8 марта вообще стало государственным праздником в СССР в 1975 году. Это – специальный день, который компенсировал советским женщинам отсутствие памперсов для их детей. Весь мир пользовался памперсами с начала 1960-х годов. А в СССР и других недоразвитых странах за то, что мамам и папам страна добавила один выходной в году, их дети провели все свое младенчество в мокрых и холодных марлевых компрессах из мочи и фекалий в средневековых пеленках", – заявил Поярков.

Также он отметил, что 8 марта стало мировым флагманом в борьбе с женской гигиеной: "Начиная с 1950-х, весь цивилизованный мир, который не имеет выходного в этот день, давал женщинам возможность пользоваться тампонами и гигиеническими прокладками разной степени впитываемости. Советские же, кубинские, корейские и африканские женщины вместо тампонов и прокладок заворачивали в марлечку 8 марта пополам с ваткой..."

"Очень символично, что советские женщины и девушки регулярно посылали идеологию именно в то место, где ей и место. Тампакс начал свой светлый и сухой для женских трусиков всего мира путь в 1933 году. Вместо него советским женщинам воткнули один дополнительный выходной день в году и тошнотворный запах мимозы", – добавил Поярков.

"Исторический факт: там, где женщины были полностью обеспечены гигиеническими прокладками, а их дети – дайперсами (мы привыкли их называть памперсами), о существовании 8 марта население даже не догадывалось", – заключил художник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал отменить выходной день 8 марта.

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