День учителя 2019: лучшие поздравления и открытки с праздником

Всемирный день учителя празднуется 5 октября. В Украине также есть и свой День работников образования, который в этом году приходится на 6 октября.
Праздник учителей и преподавателей в Украине закреплен на государственном уровне на первое воскресенье октября. В 2019 году украинский праздник отмечается на следующий же день после международного. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе.
День учителя – поздравления в стихах
С детьми порой бывает очень трудно,
Но вы так терпеливы и мудры.
С улыбкой начинаете вы утро,
И к детям нашим очень вы добры!
От всех родителей сейчас вам — поздравленья!
И в День учителя хотим мы пожелать
В работе радости и много вдохновенья,
Не нервничать совсем, не унывать!
А в личной жизни — счастья очень много,
Любви и радости, уюта и добра.
Чтоб ровная, широкая дорога
К успеху вас быстрее привела!
***
С праздником я поздравляю
Всех своих родных коллег!
В день учителя желаю
В нашем деле лишь побед.
Быть всегда в отличной форме
В праздник иль в обычный день.
И держать нервишки в норме
Даже когда очень лень.
Пожелаю я удачи
Нам в работе непростой,
С легкостью решить задачи,
Уготовленные судьбой.
С праздником вас дорогие!
Счастья, радости, добра.
Пусть растет в огромном мире
Наиумнейшая детвора.
***
Мудрый, добрый наш учитель,
Наших мыслей повелитель!
Вас сегодня поздравляем,
Полной жизни вам желаем!
Чтобы жили вы прекрасно
И трудились не напрасно,
Сил хватило на года,
Были счастливы всегда!
Чтобы вами восхищались,
Быть похожими старались,
Чтобы радовал звонок,
Звал всегда вас на урок!
День учителя – поздравления в прозе
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!
***
Поздравляю со Всемирным днём учителя. Быть учителем — это не просто давать детям знания из книг и учебников, это значит помогать своим ученикам преодолевать все трудности на пути к мечтам, это значит понимать детей и верить в их успехи. От души желаю Вам быть самым лучшим и самым любимым учителем для своих озорников, желаю уважения коллег, родителей и всех окружающих, желаю внутренней силы и гармонии, а также радости и счастья Вашей открытой души.
***
Поздравляю с праздником неоценимого труда и вечной славы – с Днём учителя. Искренне желаю помогать детям преодолевать любые дебри незнаний и с удовольствием знакомиться с новыми науками. Пусть удача помогает в жизни, пусть для работы всегда будут крепкими нервы, светлыми мысли и хорошим настроение.
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