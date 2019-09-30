День учителя 2019: лучшие поздравления и открытки с праздником

Всемирный день учителя празднуется 5 октября. В Украине также есть и свой День работников образования, который в этом году приходится на 6 октября.

Праздник учителей и преподавателей в Украине закреплен на государственном уровне на первое воскресенье октября. В 2019 году украинский праздник отмечается на следующий же день после международного. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе.

День учителя – поздравления в стихах

С детьми порой бывает очень трудно,

Но вы так терпеливы и мудры.

С улыбкой начинаете вы утро,

И к детям нашим очень вы добры!

От всех родителей сейчас вам — поздравленья!

И в День учителя хотим мы пожелать

В работе радости и много вдохновенья,

Не нервничать совсем, не унывать!

А в личной жизни — счастья очень много,

Любви и радости, уюта и добра.

Чтоб ровная, широкая дорога

К успеху вас быстрее привела!

***

С праздником я поздравляю

Всех своих родных коллег!

В день учителя желаю

В нашем деле лишь побед.

Быть всегда в отличной форме

В праздник иль в обычный день.

И держать нервишки в норме

Даже когда очень лень.

Пожелаю я удачи

Нам в работе непростой,

С легкостью решить задачи,

Уготовленные судьбой.

С праздником вас дорогие!

Счастья, радости, добра.

Пусть растет в огромном мире

Наиумнейшая детвора.

***

Мудрый, добрый наш учитель,

Наших мыслей повелитель!

Вас сегодня поздравляем,

Полной жизни вам желаем!

Чтобы жили вы прекрасно

И трудились не напрасно,

Сил хватило на года,

Были счастливы всегда!

Чтобы вами восхищались,

Быть похожими старались,

Чтобы радовал звонок,

Звал всегда вас на урок!

День учителя – поздравления в прозе

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!

***

Поздравляю со Всемирным днём учителя. Быть учителем — это не просто давать детям знания из книг и учебников, это значит помогать своим ученикам преодолевать все трудности на пути к мечтам, это значит понимать детей и верить в их успехи. От души желаю Вам быть самым лучшим и самым любимым учителем для своих озорников, желаю уважения коллег, родителей и всех окружающих, желаю внутренней силы и гармонии, а также радости и счастья Вашей открытой души.

***

Поздравляю с праздником неоценимого труда и вечной славы – с Днём учителя. Искренне желаю помогать детям преодолевать любые дебри незнаний и с удовольствием знакомиться с новыми науками. Пусть удача помогает в жизни, пусть для работы всегда будут крепкими нервы, светлыми мысли и хорошим настроение.

День учителя – открытки

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