'День тишины' закончился 48 уголовными производствами: где нарушали больше всего

В Национальной полиции Украины составили 128 протоколов о совершении административных правонарушений избирательного законодательства в "день тишины" накануне местных выборов 24 октября.

Об этом сказано на сайте НПУ. Отмечается, что по 48 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Больше всего нарушали в Харьковской области.

В целом, как отметили правоохранители, в полицию поступило 1041 заявление и сообщение о нарушениях.

"Из всех зафиксированных нарушений 648 – связаны с незаконной агитацией. Больше всего нарушений выявлено в Харьковской области – 73, в Ривненской – 68, в Днепропетровской – 67, в Донецкой – 51 и в городе Киеве – 49", – сказано в сообщении.

Напомним, 25 октября в Украине стартовали выборы мэров и глав поселковых советов. Также запланирован опрос президента Владимира Зеленского из пяти вопросов. В этот день Национальная полиция перешла на усиленный режим для предотвращения нарушений на избирательных участках.

Как сообщил OBOZREVATEL, во время избирательной кампании накануне местных выборов в 2020 году в Украине выявили множество манипуляций и правонарушений. Наихудшая ситуация сложилась в крупных городах и крупных объединенных территориальных общинах.