Мастера молотка и дрели: когда празднуют День строителя 2019 в Украине

День строителя в Украине в 2019 году отметят 11 августа. В этот день празднуют не только строители, но и все причастные – каменщики, плотники, архитекторы, проектировщики и т.д.

По традиции День строителя не привязан к конкретной дате, а празднуется во второе воскресенье августа. Впервые же этот праздник был введен на национальном уровне в СССР, в 1956 году.

OBOZREVATEL собрал для своих читателей лучшие открытки и поздравления с Днем строителя.

Праздник крепкого бетона,

Прочных касок и катка,

Металлического звона

И удара молотка.

Гвозди, дрель, шуруп, отвертка

И бульдозер — в самый раз!

С Днем строителя сегодня

Поздравляем мы всех вас.

Пусть цемент ложится ровно,

Пусть не падает стена.

И всегда пусть, в сказке словно,

Будет жизнь защищена!

Постройте жизнь свою красиво

Из ярких камешков любви.

И всё пусть будет вам под силу,

Свернуть чтоб горы вы смогли.

Над головой пусть будет крыша,

Пусть станет крепостью семья,

В труде не будет отдых лишним.

Ура строителям, друзья!

С Днём строителя, строители!

И с дипломом, и любители.

Всех кто варит, заливает,

Штукатурит, утепляет,

Красит, месит, гвозди бьёт,

Плитку "ложит", пол кладет,

Пусть за труд вас уважают

И с лихвой вознаграждают.

Крепкого здоровья всем

И объектов без проблем!

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа в Украине и всем православном мире праздновался день Пантелеймона-целителя.

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