Мастера молотка и дрели: когда празднуют День строителя 2019 в Украине

День строителя в Украине в 2019 году отметят 11 августа. В этот день празднуют не только строители, но и все причастные – каменщики, плотники, архитекторы, проектировщики и т.д.
По традиции День строителя не привязан к конкретной дате, а празднуется во второе воскресенье августа. Впервые же этот праздник был введен на национальном уровне в СССР, в 1956 году.
OBOZREVATEL собрал для своих читателей лучшие открытки и поздравления с Днем строителя.
Праздник крепкого бетона,
Прочных касок и катка,
Металлического звона
И удара молотка.
Гвозди, дрель, шуруп, отвертка
И бульдозер — в самый раз!
С Днем строителя сегодня
Поздравляем мы всех вас.
Пусть цемент ложится ровно,
Пусть не падает стена.
И всегда пусть, в сказке словно,
Будет жизнь защищена!
Постройте жизнь свою красиво
Из ярких камешков любви.
И всё пусть будет вам под силу,
Свернуть чтоб горы вы смогли.
Над головой пусть будет крыша,
Пусть станет крепостью семья,
В труде не будет отдых лишним.
Ура строителям, друзья!
С Днём строителя, строители!
И с дипломом, и любители.
Всех кто варит, заливает,
Штукатурит, утепляет,
Красит, месит, гвозди бьёт,
Плитку "ложит", пол кладет,
Пусть за труд вас уважают
И с лихвой вознаграждают.
Крепкого здоровья всем
И объектов без проблем!
Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа в Украине и всем православном мире праздновался день Пантелеймона-целителя.
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