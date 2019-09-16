День спасателя 2019: лучшие поздравления и открытки с праздником

В Украине День спасателя празднуется в 2019 году 17 сентября. Дата выбрана неслучайно – 17 сентября отмечается православный праздник Иконы Божией Матери "Неопалимая Купина", которая покровительствует пожарным.

Этот профессиональный праздник отмечается всеми сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе.

День спасателя 2019 – поздравления в стихах

Кто кричит: "Спасите, SOS!"

На скале холодной,

Кто засунул в пылесос

Орган детородный,

Жертва бешенства стихий

Или личной дури -

Ты сейчас мои стихи

Подпиши в натуре!

Стих же прост, как до-ре-ми:

С праздником, спасатель!

Вот что делают с людьми

Пылесосы, мать их!..

***

Спасатель – самый главный труд,

Зависит от тебя,

Когда и как людей спасут,

Дождется ли семья.

Спасатель! Ты собой гордись,

И труд свой уважай,

Пускай подарит счастье жизнь,

А ты не упускай!

***

В завалах, в пожарах, в пурге

Работает истый старатель,

Все может, всегда и везде –

Могучий и храбрый спасатель.

Вы жизней немало спасли,

Так пусть вам воздастся за это,

Чтоб ваши печали ушли,

Желаем вам счастья и света!

День спасателя 2019 – поздравления в прозе

Сегодня отмечается праздник самых отважных, невозмутимых и решительных людей в нашем государстве — спасателей! Вы каждый день рискуете своей жизнью, боретесь со всеми земными стихиями и катаклизмами, но все же спасаете людей! За это вам огромное спасибо от всей нашей страны! Хочется пожелать вам спокойствия в ваших непростых рабочих буднях, везения, любви и надежных товарищей, готовых всегда прийти на помощь!

***

Поздравляю с днем спасателя! Желаю всем профессионалам своего дела — благородства, отзывчивости, безопасности, зоркости и бдительности. Пусть в любой ситуации надежным будет плечо товарища, крепким здоровье и закаленными нервы. Благополучия вам, слаженности в работе, великолепной технической базы и личностного роста!

***

Дорогие спасатели! Каждому из Вас хочется выразить искреннюю благодарность за Ваш труд. Пусть Бог воздаст Вам за Ваши добрые дела. Пусть Ваша жизнь будет полна добра и счастья, ведь Вы, как никто другой, знаете ценность человеческой жизни!

День спасателя 2019 – открытки

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