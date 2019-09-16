День спасателя 2019: лучшие поздравления и открытки с праздником

В Украине День спасателя празднуется в 2019 году 17 сентября. Дата выбрана неслучайно – 17 сентября отмечается православный праздник Иконы Божией Матери "Неопалимая Купина", которая покровительствует пожарным.
Этот профессиональный праздник отмечается всеми сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе.
День спасателя 2019 – поздравления в стихах
Кто кричит: "Спасите, SOS!"
На скале холодной,
Кто засунул в пылесос
Орган детородный,
Жертва бешенства стихий
Или личной дури -
Ты сейчас мои стихи
Подпиши в натуре!
Стих же прост, как до-ре-ми:
С праздником, спасатель!
Вот что делают с людьми
Пылесосы, мать их!..
***
Спасатель – самый главный труд,
Зависит от тебя,
Когда и как людей спасут,
Дождется ли семья.
Спасатель! Ты собой гордись,
И труд свой уважай,
Пускай подарит счастье жизнь,
А ты не упускай!
***
В завалах, в пожарах, в пурге
Работает истый старатель,
Все может, всегда и везде –
Могучий и храбрый спасатель.
Вы жизней немало спасли,
Так пусть вам воздастся за это,
Чтоб ваши печали ушли,
Желаем вам счастья и света!
День спасателя 2019 – поздравления в прозе
Сегодня отмечается праздник самых отважных, невозмутимых и решительных людей в нашем государстве — спасателей! Вы каждый день рискуете своей жизнью, боретесь со всеми земными стихиями и катаклизмами, но все же спасаете людей! За это вам огромное спасибо от всей нашей страны! Хочется пожелать вам спокойствия в ваших непростых рабочих буднях, везения, любви и надежных товарищей, готовых всегда прийти на помощь!
***
Поздравляю с днем спасателя! Желаю всем профессионалам своего дела — благородства, отзывчивости, безопасности, зоркости и бдительности. Пусть в любой ситуации надежным будет плечо товарища, крепким здоровье и закаленными нервы. Благополучия вам, слаженности в работе, великолепной технической базы и личностного роста!
***
Дорогие спасатели! Каждому из Вас хочется выразить искреннюю благодарность за Ваш труд. Пусть Бог воздаст Вам за Ваши добрые дела. Пусть Ваша жизнь будет полна добра и счастья, ведь Вы, как никто другой, знаете ценность человеческой жизни!
День спасателя 2019 – открытки
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