День скорби и памяти: популярные в СССР мифы о 22 июня 1941-го

Понедельник, 22 июня, в Украине является Днем скорби и чествования памяти жертв войны. В этот день в 1941 году началась немецко-советская война, которая унесла жизнь каждого пятого украинца.

В своей речи по радио нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявил, что Германия напала "без объявления войны". О том, почему данное утверждение является мифом, как и утверждение о том, что Вторая мировая война для Украины началась 22 июня 1941 года, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Солдаты Гитлера пересекают границу с СССР Украинский институт национальной памяти

Миф №1. Что произошло 22 июня 1941 года

"Сегодня, в 4:00 утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, немецкие войска напали на нашу страну ", – объявил по радио Вячеслав Молотов.

В СССР нападение называли "вероломным", поскольку на тот момент уже действовал "Пакт Молотова – Риббентропа" – соглашение о ненападении между Советским Союзом и фашистской Германией.

Однако в действительности начиная с апреля 1941 года высшее руководство СССР получило десятки сообщений и разведданных, которые информировали об агрессивных планах Третьего Рейха.

На заднем плане горит разрушенный мост через Днепр Bundesarchiv

Ночью 22 июня 1941 года Вячеслав Молотов принял посла Германии в Москве Фридриха-Вернера фон Шуленбурга с нотой о начале войны. Шуленбург сделал "заявление от имени своего правительства о том, что немецкое правительство решило выступить с войной против СССР в связи со скоплением частей Красной армии у восточного немецкой границы".

В то же время, в 4:00 утра 22 июня посол СССР в Берлине Владимир Деканозов был вызван к главе немецкого МИД Иоахиму фон Риббентропу. В записи их беседы говорится, что: "Имперский министр иностранных дел начал беседу с замечания, что враждебное отношение советского правительства к Германии и серьезная угроза, которую Германия видит в концентрации российских [войск] на восточной границе Германии, заставили Рейх применить военные контрмеры".

Таким образом и де-факто, и де-юре вышеперечисленные события послужили официальным объявлением войны Советскому Союзу.

Миф №2. Когда на самом деле началась война в Украине

"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война", – поется в известной советской песне.

На самом деле Вторая мировая война для Украины не ограничивалась периодом 1941-1945 годов. С самого своего начала она происходила на территории нашей страны.

С первых часов войны – 1 сентября 1939 года – украинцы воевали против Германии в составе армии Польши. С 17 сентября – на стороне СССР против поляков. Пересечение государственной границы Польши Красной армией фактически означало вступление СССР во Вторую мировую войну на стороне фашистской Германии уже в сентябре 1939 года.

Солдаты Вермахта проходят у указателя на дороге в районе Львова. Сентябрь 1939 года Украинский институт национальной памяти

Вторая мировая как национальная трагедия украинцев

В разгроме армии Гитлера участвовали более 6 миллионов украинцев в рядах армии СССР, а также свыше 100 тысяч воинов Украинской повстанческой армии (УПА). При этом для Украины Вторая мировая война не ограничивалась боевыми действиями и оккупацией ее территории.

Так, украинцы и выходцы из Украины состояли в военных соединениях других государств: Польши (120 тысяч человек, 1939 год), Франции (до 5 тысяч, 1940), Канады (до 45 тысяч, 1945), США (до 80 тысяч, 1945).

Вторая мировая война стала национальной трагедией, во время которой украинцы, не имевшие собственного государства, в отдельных случаях были вынуждены воевать друг против друга.

Разбитая колонна советской 44-й стрелковой дивизии, которую перебросили в финские снега из Украины (Суомуссалми, декабрь, 1939) Украинский институт национальной памяти

По данным украинских историков, по разным причинам украинцы воевали в армии Германии (от 600 человек в 1939 году до 250 тысяч в 1941-1945 годах), Румынии (24 тысячи), Венгрии (до 20 тысяч), Словакии (до 2 тысяч), Хорватии (1,5 тысячи).

Прямые человеческие потери Украины во Второй мировой войне составили 8-10 миллионов человек, общие демографические – более 13 миллионов.

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