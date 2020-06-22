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День скорби и памяти: популярные в СССР мифы о 22 июня 1941-го

Алина Мельник
Алина Мельник
Общество
2,7 т.
22 июня 1941 года фашистская Германия атаковала СССР

22 июня 1941 года фашистская Германия атаковала СССР

Понедельник, 22 июня, в Украине является Днем скорби и чествования памяти жертв войны. В этот день в 1941 году началась немецко-советская война, которая унесла жизнь каждого пятого украинца.

В своей речи по радио нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявил, что Германия напала "без объявления войны". О том, почему данное утверждение является мифом, как и утверждение о том, что Вторая мировая война для Украины началась 22 июня 1941 года, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Солдаты Гитлера пересекают границу с СССР

Солдаты Гитлера пересекают границу с СССР Украинский институт национальной памяти

Миф №1. Что произошло 22 июня 1941 года

"Сегодня, в 4:00 утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, немецкие войска напали на нашу страну ", – объявил по радио Вячеслав Молотов.

В СССР нападение называли "вероломным", поскольку на тот момент уже действовал "Пакт Молотова – Риббентропа" – соглашение о ненападении между Советским Союзом и фашистской Германией.

Однако в действительности начиная с апреля 1941 года высшее руководство СССР получило десятки сообщений и разведданных, которые информировали об агрессивных планах Третьего Рейха.

На заднем плане горит разрушенный мост через Днепр

На заднем плане горит разрушенный мост через Днепр Bundesarchiv

Ночью 22 июня 1941 года Вячеслав Молотов принял посла Германии в Москве Фридриха-Вернера фон Шуленбурга с нотой о начале войны. Шуленбург сделал "заявление от имени своего правительства о том, что немецкое правительство решило выступить с войной против СССР в связи со скоплением частей Красной армии у восточного немецкой границы".

В то же время, в 4:00 утра 22 июня посол СССР в Берлине Владимир Деканозов был вызван к главе немецкого МИД Иоахиму фон Риббентропу. В записи их беседы говорится, что: "Имперский министр иностранных дел начал беседу с замечания, что враждебное отношение советского правительства к Германии и серьезная угроза, которую Германия видит в концентрации российских [войск] на восточной границе Германии, заставили Рейх применить военные контрмеры".

Таким образом и де-факто, и де-юре вышеперечисленные события послужили официальным объявлением войны Советскому Союзу.

Миф №2. Когда на самом деле началась война в Украине

"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война", – поется в известной советской песне.

На самом деле Вторая мировая война для Украины не ограничивалась периодом 1941-1945 годов. С самого своего начала она происходила на территории нашей страны.

С первых часов войны – 1 сентября 1939 года – украинцы воевали против Германии в составе армии Польши. С 17 сентября – на стороне СССР против поляков. Пересечение государственной границы Польши Красной армией фактически означало вступление СССР во Вторую мировую войну на стороне фашистской Германии уже в сентябре 1939 года.

Солдаты Вермахта проходят у указателя на дороге в районе Львова. Сентябрь 1939 года

Солдаты Вермахта проходят у указателя на дороге в районе Львова. Сентябрь 1939 года Украинский институт национальной памяти

Вторая мировая как национальная трагедия украинцев

В разгроме армии Гитлера участвовали более 6 миллионов украинцев в рядах армии СССР, а также свыше 100 тысяч воинов Украинской повстанческой армии (УПА). При этом для Украины Вторая мировая война не ограничивалась боевыми действиями и оккупацией ее территории.

Так, украинцы и выходцы из Украины состояли в военных соединениях других государств: Польши (120 тысяч человек, 1939 год), Франции (до 5 тысяч, 1940), Канады (до 45 тысяч, 1945), США (до 80 тысяч, 1945).

Вторая мировая война стала национальной трагедией, во время которой украинцы, не имевшие собственного государства, в отдельных случаях были вынуждены воевать друг против друга.

Разбитая колонна советской 44-й стрелковой дивизии, которую перебросили в финские снега из Украины (Суомуссалми, декабрь, 1939)

Разбитая колонна советской 44-й стрелковой дивизии, которую перебросили в финские снега из Украины (Суомуссалми, декабрь, 1939) Украинский институт национальной памяти

По данным украинских историков, по разным причинам украинцы воевали в армии Германии (от 600 человек в 1939 году до 250 тысяч в 1941-1945 годах), Румынии (24 тысячи), Венгрии (до 20 тысяч), Словакии (до 2 тысяч), Хорватии (1,5 тысячи).

Прямые человеческие потери Украины во Второй мировой войне составили 8-10 миллионов человек, общие демографические – более 13 миллионов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему в СССР 17 лет не отмечали День победы: в сети вспомнили странное обстоятельство.

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