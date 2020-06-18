День рыбака в Украине: когда отмечают в 2020 году

День рыбака в Украине отмечается ежегодно во второе воскресенье июля. В 2020 году дата празднования выпадает на 12 июля.

Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента Леонида Кучмы от 22 июня 1995 года "в поддержку инициативы работников рыбного хозяйства, а также профессиональных союзов".

Как известно, День рыбака отмечали еще в СССР – также во второе воскресенье июля. К этому времени, как правило, истекает действие запрета на вылов рыбы, связанного с ее нерестом.

День рыбака празднуют как профессионалы – работники рыбных хозяйств, так и любители, для которых рыбалка является страстным увлечением или даже образом жизни.

В праздник на предприятиях принято устраивать корпоративы, отличившихся сотрудников отмечают грамотами и премиями. Также в День рыбака принято поздравлять заядлых рыбаков и дарить им подарки: например, инвентарь для ловли рыбы, сувениры, термос или дорогой алкоголь.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, фото рыбалки в Киеве почти 40 лет назад растрогало сеть. Снимок был сделан в мае 1982 года.