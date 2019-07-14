День рыбака – традиции и лучшие поздравления

Ежегодно День рыбака в Украине отмечают во второе воскресенье июля.

OBOZREVATEL подготовил для Вас информацию с лучшими поздравлениями и традициями в этот праздник.

День рыбака в Украине утвердили указом президента от 22 июня 1995 года. Праздник чаще всего отмечают профессиональные рыбаки, однако в этот день принято поздравлять всех, кто связал свою жизнь с этой профессией. Также праздник отмечают и те, для кого рыбалка является хобби.

День рыбака: традиции празднования

Существует также Всемирный день рыбака, или, как его называют официально — Всемирный день рыболовства. Его отмечают 27 июня по всему миру. В разных странах праздник отмечают по-особенному.

Всемирный день рыбака отмечают 27 июня Fredrik Ohlander

В Исландии, где рыбалка является важной частью промышленности, празднования включают насыщенный уик-энд, в ходе которого все желающие могут принять участие в соревнованиях по гребле и множестве других мероприятий, которые проводят для всей семьи почти в каждом порту страны. В центре Рейкъявика бесплатно угощают рыбным супом, а на площадях играют музыканты.

Главное блюдо в День рыбака — уха Hunter Brumels

В Украине работников рыбной промышленности можно поздравить памятным сувениром. Любители рыбалки часто собираются на отдых возле воды и устраивают состязания, цель которых — наловить больше рыбы за определенное количество времени. Главное блюдо в День рыбака — уха.

Рыбное хозяйство Украины насчитывает более 25 000 сотрудников Thomas Summer

По информации Госрыбагентства, сегодня рыбное хозяйство Украины насчитывает более 25 000 сотрудников - это трудовые коллективы рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий, заводов, предприятий аквакультуры, органов рыбоохраны, учебных заведений и тому подобное.

Поздравления в День рыбака

Поздравляем с Днем рыбака, желаем хорошего улова, успеха и радости в жизни. Пусть посчастливится поймать золотую рыбку, которая исполнит заветные желания. Милый друг, с профессиональным праздником тебя, оставайся таким же ловким рыбаком, компанейским и жизнерадостным товарищем и незаменимым советником. Пусть твой улов будет щедрым, а море жизни будет спокойным и без штормов. Сегодня праздник рыбака, и с этим днем тебя спешим поздравить, пожелать хотим удачи и огромного улова - чтоб хватило на уху и для плова, много рыбы наловить и своих близких всех в этот день угостить. Желаю верных попутчиков и прекрасной летней рыбалки, пусть твое увлечение приносит наслаждение, снимает стресс и дарит радость. Дружище, с праздником тебя! Сегодня отмечаем День славный – рыбака. Желаю частого клёва, всегда хорошего улова. Спиннинг чтобы не ломался, чтоб лосось тебе попался. Леска чтоб цела осталась, рыбка сочной удавалась!

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