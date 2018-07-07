День рыбака 2018: поздравления и открытки

8 июля в Украине отмечается День рыбака.

Этот праздник не имеет фиксированной даты – ежегодно он выпадает на второе воскресенье июля.

OBOZREVATEL предлагает подборку лучших открыток и поздравлений тем, для кого рыбная ловля стала профессией, и также тем романтикам, кто не представляет своей жизни без реки, удочки и наживки.

Google Images

Удочка, спиннинг – оружие наше!

В день рыбака поздравляю коллег!

Нет для меня развлечения краше...

Любишь удить? Значит, наш человек!

Google Images

Упорен, опытен и ловок.

Душой и сердцем ты — рыбак.

Немало знаешь ты уловок:

Какой крючок, какой червяк.

Желаю так же виртуозно

Тебе судьбой своей владеть,

Всегда идти дорогой звездной,

Довольным быть и богатеть.

Ты в сеть свою поймай удачу,

Добра и счастья налови,

Здоровья, радости в придачу,

И долголетья, и любви!

Google Images

Желаю вам словить свой кайф

У речки, на полянке,

Когда поклевка поплавок

Утопит без обманки,

Когда натянется леса

И удочка согнется,

И вот тогда День рыбака

Действительно начнется!

Google Images

В день рыбака спешу поздравить

Тебя - и сразу говорю:

Твое я хобби уважаю,

А рыбку - так вообще люблю!

Улов твой будет пусть огромен

Во все сезоны! И зимой

Клев будет лучшим! Ну а рыбкой,

Дружище, ты делись со мной!

Желаю тихой я погоды,

В день тот, когда ты на реке,

И пусть в момент лихого клева

Не дрогнет удочка в руке!

Google Images

Море бушует, море играет,

Шепчет о чем-то и манит, зовет:

Кто в свои сети сегодня поймает

Крупную рыбу, кому повезет...

Что же, рыбак, попытай свое счастье,

Может, ты будешь удачливей всех,

И мастерство, и хорошие снасти

Крупный улов принесут и успех,

Удочку, спиннинг бери и на берег

Смело ступай, твоя поступь легка,

Крупную рыбу поймаешь, мы верим,

И поздравляем с Днем рыбака!

Google Images

Твое призвание — рыбачить!

Твоя работа — отдых твой.

Сегодня праздник! Это значит,

С уловом ты придешь домой!

В День рыбака везет сильнее,

И рыба ловится сама,

Тебе желаю поскорее

Достать и щучку, и сома!

Google Images

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, как в Украине отмечают День моряка.