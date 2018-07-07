День рыбака 2018: поздравления и открытки

8 июля в Украине отмечается День рыбака.
Этот праздник не имеет фиксированной даты – ежегодно он выпадает на второе воскресенье июля.
OBOZREVATEL предлагает подборку лучших открыток и поздравлений тем, для кого рыбная ловля стала профессией, и также тем романтикам, кто не представляет своей жизни без реки, удочки и наживки.
Google Images
Удочка, спиннинг – оружие наше!
В день рыбака поздравляю коллег!
Нет для меня развлечения краше...
Любишь удить? Значит, наш человек!
Google Images
Упорен, опытен и ловок.
Душой и сердцем ты — рыбак.
Немало знаешь ты уловок:
Какой крючок, какой червяк.
Желаю так же виртуозно
Тебе судьбой своей владеть,
Всегда идти дорогой звездной,
Довольным быть и богатеть.
Ты в сеть свою поймай удачу,
Добра и счастья налови,
Здоровья, радости в придачу,
И долголетья, и любви!
Google Images
Желаю вам словить свой кайф
У речки, на полянке,
Когда поклевка поплавок
Утопит без обманки,
Когда натянется леса
И удочка согнется,
И вот тогда День рыбака
Действительно начнется!
Google Images
В день рыбака спешу поздравить
Тебя - и сразу говорю:
Твое я хобби уважаю,
А рыбку - так вообще люблю!
Улов твой будет пусть огромен
Во все сезоны! И зимой
Клев будет лучшим! Ну а рыбкой,
Дружище, ты делись со мной!
Желаю тихой я погоды,
В день тот, когда ты на реке,
И пусть в момент лихого клева
Не дрогнет удочка в руке!
Google Images
Море бушует, море играет,
Шепчет о чем-то и манит, зовет:
Кто в свои сети сегодня поймает
Крупную рыбу, кому повезет...
Что же, рыбак, попытай свое счастье,
Может, ты будешь удачливей всех,
И мастерство, и хорошие снасти
Крупный улов принесут и успех,
Удочку, спиннинг бери и на берег
Смело ступай, твоя поступь легка,
Крупную рыбу поймаешь, мы верим,
И поздравляем с Днем рыбака!
Google Images
Твое призвание — рыбачить!
Твоя работа — отдых твой.
Сегодня праздник! Это значит,
С уловом ты придешь домой!
В День рыбака везет сильнее,
И рыба ловится сама,
Тебе желаю поскорее
Достать и щучку, и сома!
Google Images
Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, как в Украине отмечают День моряка.