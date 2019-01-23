''Мы не должны желать войны'': самые сильные высказывания Филарета

В среду, 23 января, свой день рождения отмечает почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет. Ему исполнилось 90 лет.

Патриарх родился 23 января 1929 года в селе Благодатном Амвросиевского района Донецкой области. Его имя в миру — Михаил Антонович Денисенко. В 1952-м окончил Московскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия.

1 января 1950 года принял монашеский постриг с именем Филарет. После провозглашения 24 августа 1991 года независимости Украины Филарет начал действовать под девизом "в независимом государстве — независимую церковь". Именно тогда он взял курс на провозглашение автокефалии Украинской Православной Церкви.

Патриарх Филарет file.liga.net

А уже 15 декабря 2018 года была создана автокефальная Православная церковь Украины. 8 января Филарету присвоили звание Герой Украины.

В честь дня рождения человека, который боролся за автокефалию Украинской православной церкви, мы подобрали 10 лучших его цитат:

Мы ответственны не только за совершенное зло, но и за добро, которого не делаем. Мы должны помнить, что Европа — наш общий дом. Если в одной комнате начнется пожар — угроза для всего дома. Если в одну квартиру залезли воры — это не значит, что все остальные жители дома — в безопасности. Или если на нижних этажах наводнение затапливает дом — что жители верхних этажей могут не беспокоиться. Второе зло, которое нас особенно беспокоит — это коррупция. Коррупция означает разрушение. Потому что это явление разрушает общество и государство изнутри. Читайте: ''Может все разрушить'': выяснилось, почему Филарет не возглавил ПЦУ Выступать против своего собрата — это признак слабости. Политическая коррупция — это когда политики обещают избирателям различные блага, часто недоступные для того, чтобы достичь власти. Как христиане, мы должны быть миротворцами, потому что так нам завещал Бог. Мы не должны желать войны. Но это не значит, что когда зло ведет войну против добра — мы должны сложить руки, не противиться злу. Я хорошо помню, что такое война. Война и сейчас там, на Донбассе, где моя Родина. Мое родное село оккупировано Россией. Я знаю, каким ценным является мир. Справедливость требует наказания, а христианство — прощения. Когда бьют – это не божья воля. Признание Голодомора геноцидом — это то, что сегодня утверждает наше государство. Украинский народ укрепляется и укрепляется. Нас уничтожали, а мы живы и не только живы, но и утверждаемся.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее патриарх Филарет заявил, что Киево-Печерскую лавру, а также Почаевскую лавру вернут украинской церкви законными методами.

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