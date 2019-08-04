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День рождения Меган Маркл: как менялась жена принца Гарри

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Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл в воскресенье, 4 августа, празднует свой день рождения.

Американской киноактрисе и модели исполнилось 38 лет. В мире она прославилась благодаря ролям в таких знаменитых сериалах, как "C.S.I.: Место преступления Майами", культовый "Рыцарь дорог" и "Касл".

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые яркие фото Меган Маркл.

День рождения Меган Маркл: как менялась жена принца Гарри
День рождения Меган Маркл: как менялась жена принца Гарри

Меган Маркл родилась в США, в Лос-Анджелесе, 4 августа 1981 года. Стартом ее карьеры стал американский телесериал "Общая больница".

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День рождения Меган Маркл: как менялась жена принца Гарри
День рождения Меган Маркл: как менялась жена принца Гарри

Наибольшую известность актрисе принесла роль в сериале "Форс-мажоры" (Suits). Однако кроме сериалов жена принца Гарри появлялась и на большом экране, в фильмах "Больше чем любовь", "Звездный эскорт", "Помни меня" и "Несносные боссы".

День рождения Меган Маркл: как менялась жена принца Гарри
День рождения Меган Маркл: как менялась жена принца Гарри
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"Нам никогда не указывали!" Маркл и принц Гарри влипли в новый скандал

В 2018 году самым главным и самым неожиданным событием светской жизни Великобритании стала свадьба принца Гарри и Меган Маркл. А уже весной 2019 года стало известно, что в королевской семье появилось пополнение – Меган Маркл родила сына, которого назвали Арчи.

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Персона
Меган Маркл
Место
Англия
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Юг Руси
Юг Руси
Ооочь интересно и позновательно!!! У Путина такого не расскажут!!!
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Юг Руси
Юг Руси
Это пиримога!!!!!!!!!
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