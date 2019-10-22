День рекламщика 2019: оригинальные поздравления с праздником

День работников рекламы в Украине празднуется 23 октября. Это неофициальная дата, однако это не мешает рекламистам отмечать этот день

Впервые день рекламы начали праздновать в 1994 году. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе.

День рекламы – поздравления в стихах

Рекламных слоганов творцы,

Звонких фразок кузнецы,

Творческие личности –

Без всяких околичностей!

С праздником, ребята,

Чтоб вам быть богатыми,

Ухватить за хвост удачу –

И таланта не утратить!

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Ты делаешь свою работу,

Рекламу сочиняешь ты,

И у тебя одна забота –

Достигнуть в деле высоты.

Дай Бог тебе большой удачи,

И жизнь чтоб не давала сдачи,

Чтоб стал ты в своем деле докой,

Дожил бы до большого срока!

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Вот что делает реклама –

Покупаем кучу хлама!

Тут - рекламщикам спасибо

За словесные изгибы!

Вы – толковые ребята,

Со словами вы на "ты",

Охмуряйте нас и дальше!

В праздник – торт вам и цветы!

День рекламы – поздравления в прозе

Твоя задача – ознакомить население с товарами и услугами в лучшем свете. Врать нельзя, льстить тоже… Словно канатоходец под куполом рекламного рынка, ты делаешь свою работу на высший балл, и сегодня, в День рекламщика, можешь принять заслуженные поздравления и наилучшие пожелания! Долгих лет, крепкого здоровья, удачи и любви!

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Поздравляем с Днем работников рекламы! Вы знаете все приемы ее искусного плетения, и никому не уйти от ваших сетей! Правда, вот мы сейчас не зачарованы и просто, сердечно хотим вам пожелать дружить со своей музой, улыбаться, тем самым привлекая удачу, и даже в самый занятой день находить минутку, чтобы подумать о том, что жизнь все-таки удалась и лучшее еще впереди!

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В прежние времена торговые люди больше кричали на базарах о своем товаре или же искали покупателя через знакомых, близких и дальних… А сегодня – приходи в рекламное агентство - и вмиг создадут пиар-компанию, достойную короля! Не грех и поздравить вас, труженики, с Днем работника рекламы! Будьте всегда начеку в своем ремесле! Будьте смелыми и умейте брать от жизни то, что прежде было вашим лишь в мечтах!

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