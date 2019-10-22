День рекламщика 2019: оригинальные поздравления с праздником

День работников рекламы в Украине празднуется 23 октября. Это неофициальная дата, однако это не мешает рекламистам отмечать этот день
Впервые день рекламы начали праздновать в 1994 году. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе.
День рекламы – поздравления в стихах
Рекламных слоганов творцы,
Звонких фразок кузнецы,
Творческие личности –
Без всяких околичностей!
С праздником, ребята,
Чтоб вам быть богатыми,
Ухватить за хвост удачу –
И таланта не утратить!
***
Ты делаешь свою работу,
Рекламу сочиняешь ты,
И у тебя одна забота –
Достигнуть в деле высоты.
Дай Бог тебе большой удачи,
И жизнь чтоб не давала сдачи,
Чтоб стал ты в своем деле докой,
Дожил бы до большого срока!
***
Вот что делает реклама –
Покупаем кучу хлама!
Тут - рекламщикам спасибо
За словесные изгибы!
Вы – толковые ребята,
Со словами вы на "ты",
Охмуряйте нас и дальше!
В праздник – торт вам и цветы!
День рекламы – поздравления в прозе
Твоя задача – ознакомить население с товарами и услугами в лучшем свете. Врать нельзя, льстить тоже… Словно канатоходец под куполом рекламного рынка, ты делаешь свою работу на высший балл, и сегодня, в День рекламщика, можешь принять заслуженные поздравления и наилучшие пожелания! Долгих лет, крепкого здоровья, удачи и любви!
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Поздравляем с Днем работников рекламы! Вы знаете все приемы ее искусного плетения, и никому не уйти от ваших сетей! Правда, вот мы сейчас не зачарованы и просто, сердечно хотим вам пожелать дружить со своей музой, улыбаться, тем самым привлекая удачу, и даже в самый занятой день находить минутку, чтобы подумать о том, что жизнь все-таки удалась и лучшее еще впереди!
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В прежние времена торговые люди больше кричали на базарах о своем товаре или же искали покупателя через знакомых, близких и дальних… А сегодня – приходи в рекламное агентство - и вмиг создадут пиар-компанию, достойную короля! Не грех и поздравить вас, труженики, с Днем работника рекламы! Будьте всегда начеку в своем ремесле! Будьте смелыми и умейте брать от жизни то, что прежде было вашим лишь в мечтах!
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