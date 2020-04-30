30 квітня - український день прикордонника. Символічно призначений на цю дату тільки у 2018 році на честь 100 річчя із дня встановлення підрозділами армії УНР прикордонних стовпів на Донбасі після успішного східного походу.

На жаль, внаслідок російської агресії залишаються тимчасово неконтрольованими 409,3 км кордону на суходолі, на воді - 35 км узбережжя Азовського моря та 54 тис. кв кілометрів виключної (морської) економічної зони України. Але рано чи пізно буде відновлено контроль над усім державним кордоном нашої країни. На відміну від тоталітарної моделі пострадянських країн, коли прикордонне відомство є складовою органу держбезпеки КДБ-ФСБ (так було у СРСР, так є у РФ та Білорусі), в Україні 🇺🇦 - інша, європейська модель 🇪🇺: Державна прикордонна служба України перебуває у складі правоохоронного відомства, тобто МВС України. Вітаємо всіх оборонців і охоронців кордону із професійним святом.

Більше про нього і сьогодення прикордонники з Сергій Дейнеко - тут.

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Facebook Артема Шевченка

Facebook Артема Шевченка

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