День поцелуя 2018: прикольные картинки и поздравления

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя - World Kiss Day.
Разумеется, этот праздник не имеет статуса официального ни в одной стране мира. Тем не менее, для всех людей на планете он означает одно и то же: любовь во всех ее проявлениях.
Считается, что существует более 50 видов поцелуев, которыми обмениваются любовники. Еще столько же поцелуев из разряда "другое", когда речь идет о проявлении чувств без сексуального подтекста. Это поцелуи друзей при встрече, поцелуи детей и даже поцелуи животных и неодушевленных предметов.
OBOZREVATEL предлагает подборку лучших открыток и поздравлений с этим днем – для тех, кого вы по-настоящему любите и хотели бы поцеловать.
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Что может быть нежнее поцелуя?
И слаще губ родного человека?
Когда тебя, лаская и волнуя,
Касаются тепла и счастья реки.
И в этот праздник я тебе желаю
Почаще и подольше целоваться,
В любви не знать ни берега, ни края,
И жизнью с упоеньем наслаждаться!
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Нам сегодня не до ссор,
Стоит ли ругаться?
Поцелуев день пришел,
Будем целоваться!
Раздаю свои я "чмоки"
Толстым, низким и высоким,
И соседям, и друзьям.
Подходи, раздам и вам!
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Все люди любят целоваться,
И кто бы что ни говорил,
Спешим лишь с теми мы сближаться,
Кто поцелуи нам дарил.
Хочу поздравить с днем волшебным,
Пусть будут помыслы легки,
Пусть станет поцелуй целебным
И вас избавит от тоски!
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Поцелуи легки,
Беспардонны и сладки.
Так свежи и мягки,
Поцелуи - загадки.
Поцелуй - это сон,
Он коварен и страстен.
А для всех, кто влюблён,
Поцелуй - это счастье!
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Поцелуй начинается с глаз,
Взгляд сильнее и слов и объятий
Поцелуй - зачарованный вальс,
Череда сокровенных заклятий.
Поцелуй начинается с рук,
У щеки их тепло так тревожно.
С ласки пальцев, рисующих круг,
И противиться им невозможно.
А закончится он на губах,
Подтверждением первых желаний.
Поцелуй начинается с глаз
Независимо от расстояний.
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Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что поцелуи продлевают жизнь и снимают стресс.