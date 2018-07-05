День поцелуя 2018: прикольные картинки и поздравления

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя - World Kiss Day.

Разумеется, этот праздник не имеет статуса официального ни в одной стране мира. Тем не менее, для всех людей на планете он означает одно и то же: любовь во всех ее проявлениях.

Считается, что существует более 50 видов поцелуев, которыми обмениваются любовники. Еще столько же поцелуев из разряда "другое", когда речь идет о проявлении чувств без сексуального подтекста. Это поцелуи друзей при встрече, поцелуи детей и даже поцелуи животных и неодушевленных предметов.

OBOZREVATEL предлагает подборку лучших открыток и поздравлений с этим днем – для тех, кого вы по-настоящему любите и хотели бы поцеловать.

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Что может быть нежнее поцелуя?

И слаще губ родного человека?

Когда тебя, лаская и волнуя,

Касаются тепла и счастья реки.

И в этот праздник я тебе желаю

Почаще и подольше целоваться,

В любви не знать ни берега, ни края,

И жизнью с упоеньем наслаждаться!

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Нам сегодня не до ссор,

Стоит ли ругаться?

Поцелуев день пришел,

Будем целоваться!

Раздаю свои я "чмоки"

Толстым, низким и высоким,

И соседям, и друзьям.

Подходи, раздам и вам!

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Все люди любят целоваться,

И кто бы что ни говорил,

Спешим лишь с теми мы сближаться,

Кто поцелуи нам дарил.

Хочу поздравить с днем волшебным,

Пусть будут помыслы легки,

Пусть станет поцелуй целебным

И вас избавит от тоски!

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Поцелуи легки,

Беспардонны и сладки.

Так свежи и мягки,

Поцелуи - загадки.

Поцелуй - это сон,

Он коварен и страстен.

А для всех, кто влюблён,

Поцелуй - это счастье!

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Поцелуй начинается с глаз,

Взгляд сильнее и слов и объятий

Поцелуй - зачарованный вальс,

Череда сокровенных заклятий.

Поцелуй начинается с рук,

У щеки их тепло так тревожно.

С ласки пальцев, рисующих круг,

И противиться им невозможно.

А закончится он на губах,

Подтверждением первых желаний.

Поцелуй начинается с глаз

Независимо от расстояний.

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Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что поцелуи продлевают жизнь и снимают стресс.