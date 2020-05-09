День победы над нацизмом во Второй мировой 2020: как отмечает Украина во время карантина

В субботу, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне – государственный праздник, который был установлен в 2015 году в результате принятия закона "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

Праздник пришел на смену советскому Дню Победы, который праздновался в СССР, а затем и в Украине до 2015 года.

В новом празднике акцент перенесен с истории военных действий на истории конкретных людей, а его смысл – не в праздновании, а в почтении, в переосмыслении событий Второй мировой войны. Символом памяти отныне является красный мак, а советскую символику использовать не рекомендуется. Также в Украине отказались от термина "Великая отечественная война".

И хотя дискуссии о целесообразности празднования Дня победы в дату, установленную Советским Союзом, продолжаются и все чаще предлагается сместить акцент именно на День памяти и примирения 8 мая, 9 мая неизменно остается выходным днем в нашей стране. В 2020 году выходным в честь праздника является понедельник, 11 мая.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне: как отмечают в Украине

OBOZREVATEL будет вести текстовую онлайн-трансляцию всего происходящего:

08:31 – Вопрос отмены в Украине официального выходного в День победы 9 мая нужно обсудить с гражданами, заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

08:18 – Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 8 мая на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой войне.