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9 мая • обновлено в 07:42
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День победы над нацизмом во Второй мировой 2020: как отмечает Украина во время карантина

1.2т
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В субботу, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне – государственный праздник, который был установлен в 2015 году в результате принятия закона "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

Праздник пришел на смену советскому Дню Победы, который праздновался в СССР, а затем и в Украине до 2015 года.

В новом празднике акцент перенесен с истории военных действий на истории конкретных людей, а его смысл – не в праздновании, а в почтении, в переосмыслении событий Второй мировой войны. Символом памяти отныне является красный мак, а советскую символику использовать не рекомендуется. Также в Украине отказались от термина "Великая отечественная война".

И хотя дискуссии о целесообразности празднования Дня победы в дату, установленную Советским Союзом, продолжаются и все чаще предлагается сместить акцент именно на День памяти и примирения 8 мая, 9 мая неизменно остается выходным днем в нашей стране. В 2020 году выходным в честь праздника является понедельник, 11 мая.

OBOZREVATEL будет вести онлайн-трансляцию всего происходящего:

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 8 мая на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой войне.

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Автор
Алина Мельник
Темы
Вторая мировая война Карантин в Украине Праздники День памяти и примирения День Победы
Место
Украина
Теги
память победа праздник выходные карантин война История
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
всех с праздником Победы,и вас предков пособников гитлера тоже
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Как почитатели дивизии СС Галичины могут праздновать? Непонятно...
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Юг Руси
Юг Руси
А шо, Укроина таки отмечает День Победы??? При Парашэнка такого небыло!
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