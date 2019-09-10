День Патриота: в США чтут память жертв терактов 11 сентября

11 сентября 2001-го года, 18 лет назад, произошел крупнейший в современной истории теракт. Смертники захватили четыре пассажирских самолета и врезались на них в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон.

OBOZREVATEL собрал всю информацию о страшной трагедии, которая унесла жизни трех тысяч человек (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Горящие башни-близнецы

Захват самолетов

Четыре коммерческих авиалайнера – два "Боинга-767" и два "Боинга-757" – были захвачены террористами. Смертники были вооружены ножами для резки бумаги и перцовыми баллончиками. Кроме того, они угрожали взорвать самолеты, очевидно "жилетами шахидов", однако позднее расследование показало, что никакой взрывчатки у террористов не было.

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Удар по башням-близнецам

Через полчаса после захвата, первый самолет врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Менее чем через двадцать минут второй "Боинг" столкнулся с Южной башней ВТЦ. В Торговом центре вспыхнул пожар. Из-за отключения лифтов или разрушения лифтовых шахт люди пытались эвакуироваться по лестницам, создавая давку. Некоторые выпрыгивали из окон башен-близнецов, разбиваясь насмерть.

Удар по Пентагону

Третий захваченный самолет – рейс 77 – врезался в западное крыло Пентагона. По счастливой случайности, именно этот сегмент здания в тот момент был закрыт на ремонт. Только поэтому удалось избежать массовых жертв.

В здании Пентагона 11 сентября погибло 125 человек

Четвертый самолет 11 сентября

Четвертым захваченным "Боингом" был рейс 93, компании United Airlines. Узнав о том, что первые два самолета врезались в башни ВТЦ, пассажиры и экипаж этого "Боинга" попытались перехватить управление и одолеть террористов. В результате борьбы самолет рухнул в безлюдной местности в штате Пенсильвания.

Обрушение ВТЦ

Обе башни Всемирного Торгового Центра обрушились спустя час-полтора после теракта. Несущие конструкции зданий не выдержали повреждений и огня. Большую часть Манхеттена накрыло гигантским облаком пыли и обломков.

Последствия терактов 11 сентября

Жертвами терактов стали 2977 человек. Из них 246 пассажиров и членов экипажей самолётов, 2606 человек погибли в Нью-Йорке, в зданиях ВТЦ и на земле, еще 125 — в здании Пентагона. Кроме жителей США погибли граждане еще 91 страны.

При ликвидации последствий трагедии погиб 341 пожарный, 60 полицейских и восемь парамедиков "Скорой помощи".

После событий 11 сентября 70% жителей Соединённых Штатов впали в депрессию. 33 тысячам жителей Нью-Йорка был поставлен диагноз: посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), который обычно переживают люди, побывавшие в зоне боевых действий.

После терактов в Нью-Йорке вспыхнула паника

Кроме того, теракты причинили Соединенным Штатам Америки колоссальный финансовый ущерб.

Война с терроризмом

Виновным за организацию терактов был признан лидер радикальной террористической группировки "Аль-Каида" Усама бен Ладен. Хотя изначально сам бен Ладен отрицал свою причастность к терактам 11 сентября, позднее он все же взял на себя ответственность за трагедию.

Вскоре после терактов президент США Джордж Буш объявил о начале глобальной войны с терроризмом.

Конспирология и теория заговора вокруг 11 сентября

Теория заговора вокруг терактов 11 сентября вспыхнула едва ли не на следующий день после трагедии. До сих пор огромное количество людей уверены, что Башни-близнецы просто не могли рухнуть из-за удара авиалайнеров. Бытует мнение, что здания были взорваны изнутри.

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Также подвергается сомнениям и атака террористов на Пентагон. Существует версия, согласно которой Пентагон был поражён ракетой, управляемой кем-то из состава американского правительства.

Память 11 сентября

С 2002-го года, каждое 11 сентября в Америке отмечается День Патриота США в память о жертвах терактов. Официально эта дата называется Общенациональный день служения и памяти.

На месте Башен-близнецов и рядом с Пентагоном были возведены памятные мемориалы.

Спутниковый снимок Манхэттена 11 сентября 2001 года

11 сентября в мировой культуре

Событиям 11 сентября посвящено немало книг, песен, художественных и документальных фильмов. Самыми известными из кинолент являются "Фаренгейт 9/11", в котором правительство США напрямую обвиняют в причастности к теракту и драма "Помни меня". А вот среди книг фаворитом в мире остается документальный роман "Башни-близнецы. 102 минуты борьбы за жизнь".

Момент удара по ВТЦ

Люди выпрыгивали из окон башен-близнецов, пытаясь спастись.

Через полтора часа после удара башни ВТЦ обрушились

Нью-Йорк накрыло облако токсичной пыли и обломков

Разбор завалов и поиски останков жертв продолжались несколько лет

Эпицентр терактов 11 сентября, он же "Ground Zero"

Как сообщал OBOZREVATEL, в США опубликовали часть письма Халида Шейха Мохаммеда, который считается главным организатором терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, бывшему президенту страны Бараку Обаме.

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