День памяти Героев Крут: история и значение

Во вторник, 29 января, в Украине отмечают День памяти Героев Крут – киевских школьников и студентов, участников боя с подразделениями Красной Гвардии 29 января 1918 года.

OBOZREVATEL вспомнит исторические события и расскажет про почтение памяти героев.

По разным данным с украинской стороны в сражении брали участие от 300 до 600 школьников и студентов, а также артиллерийская батарея сотника Лощенко, группа офицеров из ранее сформированного штаба части "Свободного казачества". В общей сложности около 800 человек, а со стороны большевиков – от 3 тысяч до 6 тысяч военных.

Иллюстрация боя под Крутами tyzhden.ua

Предыстория

После того, как Владимир Ленин с большевиками захватили власть 7 ноября 1917 года, Центральная Рада в Киеве провозгласила Украинскую Народную Республику с девятью губерниями. Эти действия вызвали негативную реакцию в России, и в ночь с 11 на 12 декабря большевики попробовали поднять восстание в Киеве против представительского органа УНР, но первая попытка у них не вышла.

Тогда Советский народный комитет выдвинул Центральной Раде ультиматум с требованиями прекратить разоружение красногвардейцев и сдать власть. Большевики, не дождавшись ответа, 18 декабря объявили Украину своим врагом и начали концентрировать войска у границ. Позже Красная гвардия начала наступление и двинулась на Киев, и уже 25 декабря большевики провозгласили Советскую Украинскую Республику со столицей в Харькове. А 30 декабря советская власть назвала Центральную Раду нелегитимной.

Украинские войска были деморализованы и устали от Первой мировой и гражданской войн. Именно поэтому для защиты Киева УНР привлекла школьников, студентов и курсантов. 26 января 1918 года армия большевиков атаковала все сильнее.

Бой под Крутами

29 января на железной дороге возле поселка Круты и села Памятное большевистская армия Михаила Муравьева напала на украинскую сторону, у которой на вооружении были до 16 пулеметов и одна пушка.

Схема боя под Крутами wikipedia.org

Украинцы тогда заняли хорошую позицию и отбили первый бой, но с большими потерями: половина была ранена или убита. Всего сражение шло около пяти часов. После к Красной гвардии подоспела подмога, а у украинских бойцов кончались патроны и снаряды. Таким образом, украинские войска вынуждены были отступить, а около 30 студентов и гимназистов попали в плен. На следующий день их расстреляли.

Последствия боя

Точное количество погибших не известно до сих пор. Сегодня специалисты говорят, что всего во время сражения украинские силы потеряли около 100-150 человек, а большевицкая армия – около 350 бойцов.

Бойцы с украинской стороны nakipelo.ua

Несмотря на поражение в бою под Крутами, украинские силы выполнили поставленную перед ними задачу – задержали наступление войск Красной гвардии на Киев.

Почтение памяти

В 1918 году с возвращением правительства УНР в Киев погибших студентов торжественно перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве. На церемонии Михаил Грушевский назвал поступок киевской молодежи героическим.

Украинский поэт Павел Тычина написал стихотворение, посвященное чествованию павших — "Пам'яті тридцяти".

Со времен независимости Украины студенческие и демократические организации чтили память героев, а на государственном уровне начали это делать с 2004 года.

В 2006 году открыли Мемориал памяти героев Крут на железнодорожной станции Круты. А 15 января 2007 года екс-президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о "Дне памяти Героев Крут". В январе 2012 года на Аскольдовой могиле в Киеве установили памятник гимназистам и студентам, погибшим в бою.

Памятник гимназистам и студентам, погибшим в бою wikipedia.org

Также к 100-летию боя в 2018 году в национальный прокат вышел фильм украинского производства "Круты 1918".

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