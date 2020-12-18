День Николая на Донетчине: как празднуют школьники с хоккеистами и благотворителями

Традиционно в канун Дня Николая Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб "Донбасс" дарят детям Донецкой области праздничное настроение и сладкие подарки.

Седьмой год подряд благотворители и спортсмены объезжают учебные заведения региона, принимают участие в тематических утренниках и открытых уроках, выступают в роли помощников святого Николая. За время реализации акции сладости получили около полумиллиона детей.

18 декабря представители Фонда и клуба побывали в школах, интернатах и детских домах Дружковки, Краматорска, Покровска, Константиновки, Славянска, Святогорска, Николаевки, Покровского, Александровского и Константиновского районов и передали детям 62 000 подарков. Сладкие наборы также получили учащиеся техникумов Константиновки и Дружковки.

Фонд Бориса Колесникова с хоккеисты поздравили детей Донетчины с Днем Святого Николая Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова с хоккеисты поздравили детей Донетчины с Днем Святого Николая Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова с хоккеисты поздравили детей Донетчины с Днем Святого Николая Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Не остались без внимания и педагоги области: им вручили 7 000 новогодних презентов. Кроме того, 1 300 подарков благотворители отправили детям из малообеспеченных и многодетных семей Закарпатья.

Фонд Бориса Колесникова с хоккеисты поздравили детей Донетчины с Днем Святого Николая Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

"Мой Фонд и хоккейный клуб продолжают оказывать поддержку юным землякам, дарить им минуты радости и волшебства. Сейчас для всех очень важно понимать, что в жизни есть временные трудности, но есть и вечные истины. И в этом я вижу огромный смысл. Дня святого Николая – порадовать и поощрить детей, пожелать людям счастья в будущем году и вселить уверенность, что вместе мы преодолеем любые трудности. Верю, что 2021-й принесет нам здоровье, благополучие, мир и добро", – говорит Борис Колесников, Президент благотворительного Фонда.

Фонд Бориса Колесникова с хоккеисты поздравили детей Донетчины с Днем Святого Николая Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова с хоккеисты поздравили детей Донетчины с Днем Святого Николая Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Игроки "Донбасса" Виктор Захаров и Николай Казаковцев с удовольствием рассказывали детям о хоккее, своих достижениях, мотивировали заниматься спортом, раздавали автографы.

"Каждый год встречи с детьми по-особенному волнительны и приятны. Мы дарим ребятам нашу любовь и внимание, а они, в свою очередь, делятся искренними эмоциями и настоящим счастьем. Благодаря Борису Викторовичу сегодня детских улыбок на целых 62 000 стало больше!", – рассказывает Виктор Захаров, капитан ХК "Донбасс".

Фонд Бориса Колесникова с хоккеисты поздравили детей Донетчины с Днем Святого Николая Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

"Мы очень признательны и благодарны представителям Фонда Бориса Колесникова и спортсменам за то, что в непростое для страны и всего мира время они оказали огромную поддержку нашим ученикам. В этом году поздравление ко Дню Николая имело для нас особый смысл. Мы принимаем пожелания и подарки для детей как частицу общечеловеческих ценностей, как добрый знак того, что нет ничего важнее, чем своевременная поддержка и участие друзей. Пусть тепло и радость, которое они несут нашим ребятам, приумножатся в их жизнях, все будут здоровы и счастливы", – подчеркивает Александр Резниченко, директор Константиновской общеобразовательной школы №6.

Фонд Бориса Колесникова с хоккеисты поздравили детей Донетчины с Днем Святого Николая Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова с хоккеисты поздравили детей Донетчины с Днем Святого Николая Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова с хоккеисты поздравили детей Донетчины с Днем Святого Николая Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Напомним, Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб "Донбасс" реализуют в Донецкой области ряд совместных спортивных, социальных и образовательных проектов, направленных на поддержку юного поколения, талантливой молодежи.