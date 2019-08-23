День независимости в Киеве: все подробности, фото и видео

В субботу, 24 августа, в Киеве пройдет торжественное празднование Дня Независимости Украины.

Все начнется в 9:30 – на месте гибели Героев Небесной Сотни будет объявлена общенациональная минута молчания. Прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Это будет символизировать сто ударов сердца каждого из павших героев Небесной Сотни.

OBOZREVATEL будет вести текстовую трансляцию происходящего (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Военный парад в 2019 году не состоится

Все мероприятия пройдут в абсолютно новом формате, под девизом "Дети как будущее страны".

Традиционный военный парад на Крещатике в этом году было решено не проводить. Вместо него было заявлено Шествие достоинства, в составе которого по украинской столице пройдут военнослужащие, врачи и учителя, дипломаты, правоохранители и спасатели. Шествие закончится на Майдане Независимости, где народная артистка Украины Тина Кароль и оперные певицы Анжелина Швачка и Оксана Крамарева исполнят государственный гимн.

Режиссером данного мероприятия выступили Алан Бадоев и хореографистка Елена Коляденко.

Оркестр на репетиції урочистостей до Дня Незалежності pic.twitter.com/ioPsitL8ax — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 22 августа 2019 г.

После этого, в 11:00 начнется Марш Защитников Украины – организованная ветеранами войны на Донбассе, волонтерами и общественными активистами альтернатива параду, который был отменен решением президента Украины Владимира Зеленского.

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Отдельная праздничная концертная программа ко Дню Независимости Украины запланирована на Контрактовой площади.

Новости Шествие Достоинства вместо парада на День независимости

Напомним, что 24 августа, в связи с проведением праздничных мероприятий, в Киеве ограничат движение.

С 08:00 до 22:00 – ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.

С 07:00 до 13:00 – Русановская набережная – Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) – Русановская набережная – Днепровская набережная – (разворот у Днепровской набережной, 16) – Днепровская набережная – Русановская набережная – Русановский бульвар – Русановская набережная) на время проведения спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины").

С 10:00 до 12:00 ограничат движение на ул. Владимирской от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, на бульваре Тараса Шевченко от ул. Владимирской до площади, на ул. Большой Васильковской от ул. Петра Скоропадского к площади, на ул. Бассейной от Крутого спуска до ул. Крещатик.

Перекрытие движения в Киеве Национальная полиция

Перекрытие движения в Киеве Национальная полиция

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский ранее заявил о намерении отказаться от проведения военного парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Решение вызвало негодование у украинцев – они зарегистрировали петицию с требованием провести парад. Ветераны АТО в свою очередь пообещали организовать собственный парад без участия властей.

После этого глава Офиса президента Андрей Богдан анонсировал вместо парада Шествие Достоинства, в котором должны принять участие представители разных родов войск ВСУ, ветераны АТО, а также "медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры".

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