День Независимости: все подробности празднования в Украине

В субботу, 24 августа, Украина празднует 28-й День Независимости. Разнообразные мероприятия, концерты и фестивали пройдут во всех регионах страны.

Самым популярным развлечением в этом году будет парад вышиванок – его проведут сразу несколько областных центров. Кроме того, в Черкассах хотят установить новый рекорд Украины самым продолжительным танцевальным марафоном.

Не обошли своим вниманием День Независимости и украинские звезды. Так, во Львове пройдет концерт Олега Винника. А в Запорожье выступит известная певица Tayanna.

За рубежом уже начали поздравлять украинцев с Днем Независимости. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение со словами "Слава Украине!", вместе с сотрудниками посольства Украины в Великобритании.

#UK Prime Minister @BorisJohnson, prominent British politicians and leading analysts send their greetings to the people of #Ukraine on the eve of the 28th Anniversary of Ukraine's Independence #UAIndependenceDay2019 @JWhittingdale @DrewFoxall @Orysiaua @Pauline_Latham @JDjanogly pic.twitter.com/nJKMO4Dees