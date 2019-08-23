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День Независимости: все подробности празднования в Украине

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В субботу, 24 августа, Украина празднует 28-й День Независимости. Разнообразные мероприятия, концерты и фестивали пройдут во всех регионах страны.

Самым популярным развлечением в этом году будет парад вышиванок – его проведут сразу несколько областных центров. Кроме того, в Черкассах хотят установить новый рекорд Украины самым продолжительным танцевальным марафоном.

Украинский флаг

Украинский флаг

хит.фм

Не обошли своим вниманием День Независимости и украинские звезды. Так, во Львове пройдет концерт Олега Винника. А в Запорожье выступит известная певица Tayanna.

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За рубежом уже начали поздравлять украинцев с Днем Независимости. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение со словами "Слава Украине!", вместе с сотрудниками посольства Украины в Великобритании.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный план мероприятий посвященных Дню Независимости 2019, которые пройдут в крупнейших городах Украины.

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Темы
День Независимости Праздники
Место
Украина
Тег
праздник
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Карпов Стас
Карпов Стас
Поздравления от хозяев очень ценится во власти страны
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