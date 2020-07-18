У Зеленского приоткрыли первые планы по празднованию Дня независимости

На День независимости Украины 24 августа в Киеве запланировано Шествие ветеранов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента на официальном сайте по итогам заседания Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при главе государства.

Указывается, что участники единогласным решением поддержали инициативу ряда ветеранских общественных организаций о проведении Шествия ветеранов "как неполитической и объединительной акции, которая продемонстрирует силу и единство защитников Украины".

Председатель Консультативного совета Сергей Куницын также рассказал о мероприятиях, запланированных ко Дню памяти защитников Украины 29 августа.

В частности, в этот день планируется провести общегосударственную минуту молчания. Возле Михайловского Златоверхого монастыря в столице состоится панихида в память о погибших защитниках при участии родственников, одновременно подобные мероприятия пройдут в городах и селах Украины.

Заседание Консультативного совета. president.gov.ua

Заседание Консультативного совета. president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, традиционный военный парад на Крещатике в 2019 году было решено не проводить. Вместо него состоялось Шествие достоинства, в составе которого по украинской столице прошли военнослужащие, врачи и учителя, дипломаты, правоохранители и спасатели. Режиссерами мероприятия выступили Алан Бадоев и хореографистка Елена Коляденко.