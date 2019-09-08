День Натальи: лучшие поздравления, открытки и картинки

День Натальи отмечают 8 сентября в честь памяти святой мученицы Натальи Никомедийской и ее мужа Адриана, которые жили в начале IV века в древнегреческой Никомидии.

Об этом сообщает OBOZREVATEL, присоединяясь к поздравлениям всех Наталий, которым приписывают веселый нрав, любовь к детям и чувство справедливости.

День Натальи Никомедийской: история праздника

Греческий император Максимилиан поручил мужу Натальи Адриану судебное разбирательство над христианами, во время которого знатный вельможа был так поражен силой их духа и настолько проникся христианской верой – что сам принял христианство. И был в итоге замучен вместе с теми, кого должен был осудить.

Жена же его, Наталья, была христианкой тайной. И лишь после того, как Адриан принял истинную веру, и сама открыто объявила о своей вере. Ее император не подвергал пыткам, но, видя издевательства над мужем, она страдала духовно.

А когда после смерти Адриана император пожелал выдать вдову за своего верного подданного-язычника, Наталья попросила Господа не допустить этого брака. Во сне ей было видение, чтоб бежала она в Византию, дабы воссоединиться там с любимым супругом своим. Приплыв в Византию, Наталья после трехдневных молитв отошла в лучший мир, где был уже и Адриан.

Происхождение имени

С латинского языка имя Наталья переводится как "родная", "благословенная", при этом Натальям приписывают сильный характер. С детства ребенок растет жизнерадостным, с живым воображением, активным в учении. Девушку окружают знакомые и друзья, готовые прийти на выручку в трудную минуту. Она гостеприимна и любит бывать в гостях. Говорят, что имя наделяет обладателя веселым нравом, поэтому Натальи редко бывают угрюмыми или грустными.

Душа любой компании Наталья умеет сочувствовать и сопереживать, как никто. При этом за свое самопожертвование она ничего не потребует взамен. В ней ярко проявляется чувство справедливости. Имя не ограничивает обладательниц в профессии, зачастую они справляются даже с самой трудной задачей. Ранний брак нисколько не мешает Наталье проводить время с друзьями или успешно продвигаться по карьерной службе. Наталья счастлива, когда чувствует в свой адрес заслуженную похвалу или искренние слова благодарности и восхищения.

Впрочем, Натальям также приписывают самолюбивость, болезненные реакции на безобидные замечания, нетерпимость к критике. А если Наталья приняла решение, ее ничто и никто не сможет заставить пересмотреть его.

Открытки и поздравления

Натусик, поздравляю с именинами! Пусть сбудется все, о чем молчишь. Ангела Хранителя тебе сильного. Пусть защищает каждый день и указывает на нужный путь.

Наташенька, с Днем ангела! Пусть он удачу принесет, а в жизни будет много радостных моментов, везения и любви.

Наша милая и нежная! Дорогая и несравненная, Наташенька! С именинами! Желаем не знать забот и печали, быть любимой, оставаться красивой и успешной. Всех благ, а еще здоровья и высот в карьере!

Родная Наталочка, поздравляем тебя с Днем ангела! Огромного счастья и радости, побед и везения в жизни. Пусть жизнь будет захватывающим и романтическим путешествием, а каждодневные хлопоты приносят удовольствие.

Пусть чудесное имя Натальи вспоминают сегодня друзья! В твоем имени - одновременно и нежность, и сила, чувственность и безмятежность. Успехов в любых начинаниях, самый светлый и нежный наш человечек. Пусть жизнь будет такой, какой ты хочешь ее видеть.

Наташа, хочу пожелать в День ангела пусть тебя окружают только искренние люди, пусть твоя жизнь будет яркой и счастливой, а в судьбе не будет мрачных дней.

Наталья, поздравляю тебя! Желаю огромного счастья и море удачи, добрых поступков и приятных сюрпризов, невероятных впечатлений и больших перспектив! Будь красива, любима, желанна, важна и нужна! Всего тебе самого хорошего!

Милая Натали, в День ангела желаю тебе жизненной силушки Земли, космической мудрости Меркурия, красоты и величия астры. Пусть талисман твой — пылкое сердце приносит тебе взаимные чувства, дарит страсть и нежность, наслаждение, гармонию и счастье.

Краткая молитва святой Наталии на каждый день

Моли Бога о мне, святая угодница Божия Наталие, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.

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