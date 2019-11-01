Всемирный день мужчин: оригинальные поздравления с праздником

Всемирный день мужчин традиционно празднуется в первую субботу ноября. В 2019 году этот день выпадает на 2 ноября. Этот праздник не следует путать с Международным мужским днем, который ежегодно празднуется 19 ноября.
Учредить этот праздник в 2000 году предложил экс-генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев. Сначала предложение было принято венским магистратом и отделением ООН, а позднее утверждено на международном уровне. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями для мужчин в стихах и прозе.
Всемирный день мужчин – поздравления в стихах
Всем мужчинам: храбрым, сильным,
Деловым, красивым, стильным,
Искренним, надёжным, верным
И во всех делах примерным —
В этот день, без исключенья,
Посвящаем поздравленья.
Быть любимцами удачи
Пожелаем вам в придачу,
Бодрость духа не терять
И во всём преуспевать!
***
Сегодня праздник отмечает
Наш драгоценный сильный пол,
Мужчины любят спорт, охоту,
Рыбалку, женщин и футбол,
Желаем им, чтобы все это
Доступно было им всегда,
Пусть будут силы и достаток,
Пусть не болеют никогда!
***
Мужчины очень разные,
Но мы их любим всех.
За мужество, заботливость,
В мужских делах успех,
За анекдоты пошлые,
Рыбалку и спортзал,
И за до дыр зачитанный
Про авто мир журнал.
Вы — наш оплот и мужество,
Кормильцы и любовь.
Мужчиной очень сложно быть.
У вас большая роль!
Любить нас и поддерживать,
Терпеть и понимать,
Во всех житейских трудностях
Нельзя вам унывать.
Так пусть же будут легкими,
Счастливыми все дни,
Пусть радость и веселье
Вам всем несут они.
Всемирный день мужчин – поздравления в прозе
Искренне поздравляю со Всемирным днём мужчин и от души желаю неугасаемой храбрости сердца и мужества души, несомненной удачи и стабильного блага, верных целей и бравых побед, надёжных товарищей и искренней любви, благородных поступков и оптимистичного настроения.
***
Забить гвоздь в стену или обнять в трудную минуту, кто сможет сделать это лучше вас, дорогие мужчины? Очень приятно, что сегодня можно отметить всемирный день мужчин почти так же ярко, как и 8 Марта. Так пожелаем всем вам в этот прекрасный праздник с легкостью добиваться успеха, никогда не унывать и прислушиваться к своим вторым половинкам — ведь мы, какие бы глупости вам ни говорили, делаем это любя и с заботой о вас.
***
Если бы мы жили во времена античности, сам Аполлон завидовал бы тебе молча, а грозный Зевс час от часу спрашивал бы мудрого совета у тебя. Поздравляю со Всемирным днём мужчин и желаю всегда быть крепким духом, сильным всем организмом, весёлым душой и отважным сердцем! Успехов достойного мужчины и удачи тебе во всех делах!
Всемирный день мужчин – открытки и картинки
Всемирный день мужчин – видео поздравления
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