Всемирный день мужчин: оригинальные поздравления с праздником

Всемирный день мужчин традиционно празднуется в первую субботу ноября. В 2019 году этот день выпадает на 2 ноября. Этот праздник не следует путать с Международным мужским днем, который ежегодно празднуется 19 ноября.

Учредить этот праздник в 2000 году предложил экс-генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев. Сначала предложение было принято венским магистратом и отделением ООН, а позднее утверждено на международном уровне. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями для мужчин в стихах и прозе.

Всемирный день мужчин – поздравления в стихах

Всем мужчинам: храбрым, сильным,

Деловым, красивым, стильным,

Искренним, надёжным, верным

И во всех делах примерным —

В этот день, без исключенья,

Посвящаем поздравленья.

Быть любимцами удачи

Пожелаем вам в придачу,

Бодрость духа не терять

И во всём преуспевать!

***

Сегодня праздник отмечает

Наш драгоценный сильный пол,

Мужчины любят спорт, охоту,

Рыбалку, женщин и футбол,

Желаем им, чтобы все это

Доступно было им всегда,

Пусть будут силы и достаток,

Пусть не болеют никогда!

***

Мужчины очень разные,

Но мы их любим всех.

За мужество, заботливость,

В мужских делах успех,

За анекдоты пошлые,

Рыбалку и спортзал,

И за до дыр зачитанный

Про авто мир журнал.

Вы — наш оплот и мужество,

Кормильцы и любовь.

Мужчиной очень сложно быть.

У вас большая роль!

Любить нас и поддерживать,

Терпеть и понимать,

Во всех житейских трудностях

Нельзя вам унывать.

Так пусть же будут легкими,

Счастливыми все дни,

Пусть радость и веселье

Вам всем несут они.

Всемирный день мужчин – поздравления в прозе

Искренне поздравляю со Всемирным днём мужчин и от души желаю неугасаемой храбрости сердца и мужества души, несомненной удачи и стабильного блага, верных целей и бравых побед, надёжных товарищей и искренней любви, благородных поступков и оптимистичного настроения.

***

Забить гвоздь в стену или обнять в трудную минуту, кто сможет сделать это лучше вас, дорогие мужчины? Очень приятно, что сегодня можно отметить всемирный день мужчин почти так же ярко, как и 8 Марта. Так пожелаем всем вам в этот прекрасный праздник с легкостью добиваться успеха, никогда не унывать и прислушиваться к своим вторым половинкам — ведь мы, какие бы глупости вам ни говорили, делаем это любя и с заботой о вас.

***

Если бы мы жили во времена античности, сам Аполлон завидовал бы тебе молча, а грозный Зевс час от часу спрашивал бы мудрого совета у тебя. Поздравляю со Всемирным днём мужчин и желаю всегда быть крепким духом, сильным всем организмом, весёлым душой и отважным сердцем! Успехов достойного мужчины и удачи тебе во всех делах!

Всемирный день мужчин – открытки и картинки

Всемирный день мужчин – видео поздравления

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