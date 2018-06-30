День моряка 2018: поздравления и открытки

В воскресенье,1 июля, в Украине отмечают День моряка.

Официальное название праздника – День работников морского и речного флота. Он не имеет фиксированной даты – ежегодно День моряка празднуется в первое воскресенье июля.

OBOZREVATEL предлагает лучшие открытки и поздравления для всех, чья работа связана с флотом и морем.

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День моряка! Морские мили...

Любви и дружбы не тая,

Мы говорим: шторма и штили -

Судьба счастливая твоя!

Туманы, страны, океаны,

Трюм, вахты, стропы, морвокзал...

Широты и меридианы

Не понаслышке ты познал!

Не капитаном пусть, матросом

Ты ходишь, стар ты иль юнец,

Всегда кумиром будешь, другом

Всех ждущих моряка сердец!

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Сегодня морякам всех стран

Приснится ночью океан.

Соленая вода опять

Их будет в губы целовать.

Сегодня, в праздник моряка,

Пусть каждый будет пьян слегка.

И каждый выпьет пусть стакан

За свой любимый океан.

Желаю счастья семь морей,

Желаю океан страстей,

Желаю кубриков уют

И берегов, где очень ждут.

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Пускай несет тебя вперед волна удачи,

Корабль жизни по волнам пускай скользит!

Решатся просто пусть все сложные задачи

В душе твоей пусть море не штормит!

Пускай здоровье будет крепче стали,

Пусть к счастью приведет тебя маяк!

Желаю, чтоб мечты все явью стали

И чтоб всегда в достатке жил, моряк!

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На лодке и на яхте,

На катере, баркасе,

На крейсере и барже,

На надувном матрасе

Сегодня выйдем в море,

Чтоб там нам сообща

Отметить на просторе

День славный моряка!

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Хоть ты в море, хоть на суше,

Счастлив будь, моряк, всегда!

Пусть работой ты загружен

Отдыхай хоть иногда!

В этот день тебе желаю

В море радости купаться,

Но, в веселье утопая,

На плаву всегда держаться!

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Напомним, OBOZREVATEL писал о непростой истории учреждения Дня работников морского и речного флота Украины.