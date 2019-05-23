День морской пехоты Украины: что это за праздник и как его отмечают

В четверг, 23 мая, день профессиональной деятельности отмечают морские пехотинцы Украины. OBOZREVATEL собрал всю необходимую информацию об исторических предпосылках празднования этого дня.

23 мая - День морской пехоты в Украине facebook.com/36obrmp

Войска морской пехоты входят в состав ВСУ и являются передовыми соединениями сил высадки. Морская пехота действует в составе тактических и оперативно-тактических десантов, защищает территории базирования ВМС, островов, портов, аэродромов и других важных участков и объектов.

Указ "О Дне морской пехоты Украины" был подписан в 2018 году facebook.com/36obrmp

Ровно год назад, 23 мая 2018, пятый президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О Дне морской пехоты Украины". Документом утверждалось и создания праздничного дня, и возрождение и развитие военных традиций морской пехоты ВМС ВСУ.

Морские пехотинцы в 2018 году получили обновленные береты facebook.com/36obrmp

В тот же день морпехи получили береты другого цвета. Вместо черного головного убора теперь они носят береты оттенка морской волны. "Как штормовое Черное и Азовское море", – отметил Петр Порошенко во время вручения нового головного убора генерал-майору Юрию Соделю в Николаеве в 2018 году.

Первые морские пехотинцы появились при гетмане Скоропадском в 1918 году facebook.com/36obrmp

Почему 23 мая стало Днем морской пехоты?

Согласно истории Украины именно 23 мая 1918 гетман Павел Скоропадский приказал начать формирование этого рода войск для несения службы на системном уровне. Сначала было создано три полка, в каждом из которых было по три куреня (батальона). Курени же, в свою очередь имели по четыре пехотные и по одной пулеметной сотни.

Начиная со времен Гетьманата и до сих пор морская пехота реформировалась и испытывала определенные структурные изменения. Исторические события наложили на ее развитие свой отпечаток. Но украинские пехотинцы во все годы были и остаются примером мужества и несокрушимости Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине занялись разработкой и производством новейших парашютных грузовых систем, которые будут использоваться самолетами ВСУ.

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