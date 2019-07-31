День Молний и Громов: что нельзя делать

Первые дни августа являются уникальными для гаданий, загадывания желаний, а также обрядов на укрепление здоровья.

1-2 августа в большинстве культур мира отмечается праздник, связанный с молниями и громами. Например, в Индии он связан с богом Индрой, в славянской традиции – с богом Перуном. В христианской традиции почитается Илья-пророк.

День Молний и Громов имеет отражение и в природе. Можно заметить, что именно 1-2 августа на территории Европы и Азии наблюдаются самые сильные летние грозы. Во многих странах в этот период запрещено купаться, чтобы не пострадать от молнии.

Гроза, иллюстрация Столица С

В эти дни принять благодарить Высшие Силы за первый урожай – урожай зерновых.

На День Молний и Громов практикуются самые разные обряды. Например, если в это время в местности, где вы живете, гроза, то можно гадать по грозе.

Для этого необходимо мысленно обратиться к богу молний и грома, четко сформулировать вопрос и наблюдать за облаками, которые высвечиваются молнией. Их очертания, их формы фактически являются ответом на вопрос.

Также считается, что вода, собранная сразу же после грозы, напитана силой молний и способна исцелять. Этой водой можно смазывать ноги, чтобы исцелить или предотвратить заболевания.

За исцелением в эти дни обращаются и к небесному огню. Для этого практикуют специальную медитацию. В уравновешенном состоянии сознания следует представить, как столб чистого огня нисходит с неба и наполняет все тело человека. Это дает прилив здоровья и бодрости на протяжении, как минимум, 2 месяцев.

Гроза в поле, иллюстрация https://mota.ru

В День Молний и Громов загадывают желания. Для этого нужно зажечь свечу и смотреть через пламя свечи на северный магнитный полюс (его можно определить по компасу). При этом необходимо представлять события, которые хотелось бы видеть осуществленными в своей жизни, и посылать их через пламя свечи на полюс. Полюс усиливает эти образы и через какое-то время они становятся реальностью.

Кроме того, практикуют обряд "свечная дорожка". Несколько свечей необходимо выстроить в ряд также по направлению на северный магнитный полюс, и мысли-желания посылать через эту дорожку.

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