День медработника 2020 в Украине: когда и как отмечать

Когда День медработника в Украине в 2020 году: дата

День медицинского работника в Украине в 2020 году празднуется 21 июня. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента в 1994 году и с тех пор отмечается каждое третье воскресенье июня.

О традициях праздника и его истории рассказывает OBOZREVATEL.

День медработника: история праздника

Праздник врачей, медсестер, лаборантов и санитаров отмечался еще в СССР – также в третье воскресенье июня. Празднование дня медработника было предусмотрено указом президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".

В независимой Украине праздник был установлен указом президента Леонида Кравчука "О Дне медицинского работника" от 3 июня 1994 года – "в поддержку инициативы работников учреждений и учреждений здравоохранения Украины".

День медработника в Украине в 2020 году отмечается 21 июня

Как отмечается День медика

В День медработника принято поздравлять всех работником медицины. Им посвящают стихи и дарят подарки: цветы, конфеты, сувениры, дорогой алкоголь.

Лучших работников больницы награждают грамотами и денежными премиями, а на государственном уровне предусмотрено награждение почетными званиями "Заслуженный врач Украины" и "Заслуженный работник здравоохранения Украины".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, для кого и чем опасно затмение 21 июня и можно ли его увидеть в Украине.